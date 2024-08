So verlor Prinzessin Beatrice ein millionenschweres Anwesen

Ob sie sich darüber wohl ärgert? Wie The Sun berichtete, wäre Prinzessin Beatrice (36) heute eigentlich die Besitzerin eines millionenschweren Anwesens im Süden von England – das sei zumindest der Plan ihrer verstorbenen Großmutter gewesen. Zum neunten Geburtstag erhielt die Prinzessin ein großzügiges Geschenk von Queen (✝96) Elizabeth II.: Sie kaufte ihrer Enkelin ein extravagantes Landhaus für umgerechnet knapp 1,7 Millionen Euro. Das war im Jahr 1997 – heute ist es schon 4,8 Millionen Euro wert! Sarah Ferguson (64), Beatrices Mutter, lehnte das großzügige Geschenk der Königin allerdings ab.

Fünf Hektar Land, sieben Schlafzimmer, fünf Wohnzimmer und vier Bäder – das alles hätte Beatrice und ihrer Schwester Prinzessin Eugenie (34) gehören können. Bis sie alt genug gewesen wären, wäre es ein Zuhause für die Mädchen und ihre Eltern Sarah und Prinz Andrew (64) gewesen. Berichten zufolge sei die Mutter aber besorgt darüber gewesen, wie die Familie die Unterhaltskosten für ein solch protziges Anwesen aufbringen solle. Inzwischen hat Beatrice selbst eine vierköpfige Familie. Vor zwei Jahren kauften sie und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (40) sich einen renovierungsbedürftigen Bauernhof in den Cotwolds für circa 4 Millionen Euro – Geld, das sie sich unter anderen Umständen hätte sparen können.

Vermutlich wird die 36-Jährige ihrer Mutter diese Entscheidung, die sie vor 27 Jahren getroffen hat, trotzdem nicht übel nehmen. Beatrice und die 64-Jährige haben eine sehr enge Beziehung zueinander. Vor allem im vergangenen Jahr, in dem Sarah gegen ihre Brust- und Hautkrebserkrankung kämpfte, war ihre Tochter stets an ihrer Seite. "Sie gehört zu den Menschen, die immer, auch wenn das Leben etwas wirklich Schweres für sie bereithält, trotzdem die fröhlichsten Menschen sind", schwärmte Beatrice im Interview mit OK! von ihrer Mama.

Anzeige Anzeige

actionpress/ Ian West/PA Photos Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi, Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Ferguson und Prinzessin Beatrice im Mai 2008

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr verstehen, wieso Beatrices Mutter das geschenkte Anwesen ablehnte? Nein, das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Ja, ich kann das nachvollziehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de