Süßer Red-Carpet-Moment: Blake Lively gibt Fan ihren Mantel

Blake Lively (36) weiß, wie man seine Fans glücklich macht! Am Donnerstag sorgte die Schauspielerin für Aufsehen, als sie einer überwältigten jungen Besucherin bei der Premiere ihres Films It Ends With Us in London ihren Mantel anbot. Die Gossip Girl-Bekanntheit, die bei dem Ereignis ein glamouröses Tamara-Ralph-Couture-Kleid trug, legte der ganz emotionalen jungen Frau auf dem Red Carpet ihren feuerroten Federmantel um. Das Mädchen konnte ihren Augen nicht trauen und öffnete vor Überraschung den Mund, als Blake sie fürsorglich in das Kleidungsstück hüllte.

Die 36-Jährige zeigte sich zudem sehr freundlich und lächelte strahlend, während sie mit dem emotionalen Mädchen und zwei weiteren Fans am Leicester Square vor den Kameras lächelte. Die vier Anwesenden hatten offensichtlich viel Spaß und posierten vor einem mit Blumen geschmückten Hintergrund, der den Titel des Films "It Ends With Us" trug. Wie People berichtet, soll Blake zusätzlich zu ihrer großzügigen Mantel-Geste einigen der wartenden Fans auch Eintrittskarten zur Vorstellung ihres neuen Films gegeben haben.

"It Ends With Us", basierend auf dem gleichnamigen Roman von Colleen Hoover aus dem Jahr 2016, erzählt die Geschichte von der Floristin Lily Bloom, die von Blake verkörpert wird. Lily zieht nach ihrem College-Abschluss in eine neue Stadt und verliebt sich in einen Mann namens Ryle (Justin Baldoni, 40). Doch das Leben bringt unerwartete Wendungen, als ihr Ex Atlas (Brandon Sklenar) wieder in ihr Leben tritt. In den vergangenen Wochen rührte die Hollywood-Beauty für den Streifen ordentlich die Werbetrommel und besuchte zahlreiche Presseevents – und zwar stets in aufregenden Outfits im Blumenlook, in Anlehnung an ihren Charakter.

Getty Images Blake Lively und Fans bei der London-Premiere von "It Ends With Us"

Getty Images Blake Lively bei der "Nur noch ein einziges Mal"-Premiere

