Doch kein Streit? Biancas Schwestern feiern mit Kanye West

Kanye West (47) machte seine Release-Party zur Familienfeier. Um sein neues Album in Kooperation mit Ty Dolla Sign zu zelebrieren, mietete der US-amerikanische Rapper am Freitag das Delta Center in Salt Lake City. Neben zahlreichen schaulustigen Gästen war auch seine Ehefrau Bianca Censori (29) bei dem Spektakel mit von der Partie. Doch die australische Designerin kam nicht allein: Sie brachte familiäre Unterstützung mit. Wie aktuelle Bilder von TMZ zeigen, saßen ihre zwei Schwestern Angelina und Alyssia neben ihr in der ersten Reihe. In eleganten Outfits verfolgten die drei Frauen gebannt die Show.

Einige Fans könnten davon überrascht sein, dass Biancas Familie Kanye bei seinem Release unterstützte. Denn seit einiger Zeit halten sich Gerüchte, dass der Rapper im Clinch mit der Familie seiner Ehefrau steht. Besonders Biancas Vater soll ein Problem mit dem Rapper haben, da er vermutet, Kanye sei ein schlechter Einfluss für seine Tochter. Laut zahlreichen Medienberichten sind vor allem Biancas freizügige Outfits ihrem Vater ein Dorn im Auge.

Nicht nur Kanyes angeheiratete Familie unterstützte ihn bei seiner Release-Party. Auch seine zwei Töchter North und Chicago kamen, um das neue Album ihres Vaters zu feiern. Die beiden Mädels gaben sogar eine musikalische Darbietung zum Besten. Wie ein Video auf X zeigt, betraten die Schwestern die Bühne, um Kanyes Song "Bomb" zu performen. Dabei sprangen sie aufgeregt herum und klatschten sich glücklich ab.

Bianca Censori

North, Kim Kardashian, Psalm, Chicago, Saint

