Fotos von anderer Frau: Helen Flanagan schrie Ex Scott an

Helen Flanagan (34) enthüllte kürzlich, dass sie wütend auf ihren Ex-Verlobten Scott Sinclair war, nachdem sie Bilder einer anderen Frau auf ihrem iPad entdeckt hatte. Obwohl das einstige Paar zu diesem Zeitpunkt bereits seit einem Jahr getrennt war, war ihr Gerät weiterhin mit Scotts Telefon verbunden. So fand Helen die Fotos einer hübschen Frau, mit der der Fußballer offensichtlich Kontakt hat. Im Podcast "Naughty Corner" schildert Helen: "Ich sah also, mit wem Scott zusammen war. Auch wenn wir getrennt waren und ich selbst Dates hatte, rief ich ihn an und schrie: 'Ich hasse dich!'. Ich war da gerade in einem Zug und alle müssen gedacht haben: 'Diese Frau ist ein Psycho.'"

Helen und Scott waren 13 Jahre lang ein Paar und haben drei gemeinsame Kinder: Die achtjährige Matilda, Töchterchen Delilah und den zwei Jahre alten Charlie. In dem Gespräch gesteht Helen auch, dass sie Scott zwar immer noch sehr lieben würde, aber die beiden einfach nicht miteinander auskommen. "Wir mögen uns überhaupt nicht, wir kommen nicht miteinander klar. Ich weiß dennoch, dass Scott – selbst wenn er es nie zugeben würde – auch noch an mir hängt und mich liebt", erklärt die Schauspielerin.

Auch wenn Helen und Scott wegen ihrer gemeinsamen Kinder versuchen, sich zusammenzuraufen, ist ihr Verhältnis offenbar noch immer schwierig. "Ich habe mich an diesem Tag sehr emotional gefühlt. Es sind viele persönliche Dinge passiert und auch das Co-Parenting kann emotional sehr anstrengend sein, wenn man eine schwierige Beziehung zu seinem Ex hat", schrieb die 34-Jährige vor wenigen Wochen auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Getty Images Helen Flanagan, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan und ihre Kinder

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr Helens Reaktion gerechtfertigt? Ja, ich kann das total nachvollziehen! Nee, ich finde das ein bisschen übertrieben... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de