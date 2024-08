Nach Kritik: Bethenny Frankel posiert erneut im Badeanzug

Bethenny Frankel (53) lässt sich von fiesen Nachrichten nicht unterkriegen! Die The Real Housewives of New York City"-Bekanntheit weiß genau, wie sie den Sommer in vollen Zügen genießt und das zeigt sie stolz in ihrem neuesten Instagram-Post. Auf dem Schnappschuss posiert die 53-jährige TV-Persönlichkeit in einem tief ausgeschnittenen blauen Badeanzug an einem Pool. Dazu kombiniert sie einen farbenfrohen Sonnenhut und funkelnde Accessoires. "Jetzt ist die Zeit, in der wir diese Jahreszeit wirklich genießen und erkennen, wie flüchtig und kostbar sie ist", schreibt Bethenny in der Bildunterschrift.

Damit sendet sie wohl erneut eine klare Message an ihre Kritiker. Anfang August teilte sie schon einmal ein Bikinifoto auf der Social-Media-Plattform – und wandte sich direkt an die Verfasser der fiesen Nachrichten. "Viele von euch sagen, dass man ab einem bestimmten Alter zu alt ist, um einen Bikini zu tragen", betonte sie. Doch von diesen Kommentaren lässt sich Bethenny offensichtlich nicht beeinflussen. Sie genießt es – wie auf ihren jüngsten Postings zu erkennen – offenbar in vollen Zügen, in Bademode für die Kamera zu posieren.

Ihre Bikinifigur stellt Bethenny aber nicht nur im Netz gerne zur Schau – Ende Juli tauchten Paparazzifotos von der US-Amerikanerin auf, auf denen sie offenbar ein romantisches Date am Strand genießt! Ihre männliche Begleitung ist dabei kein Unbekannter: Bethenny ist auf den Pics mit Sylvie Meis' (46) Ex Niclas Castello unterwegs. Anlässlich des Dates am Meer trägt die Reality-TV-Bekanntheit einen Badeanzug in strahlendem Orange. Dazu kombiniert sie goldfarbenen Schmuck. Der Künstler greift hingegen zu einer gemusterten Badehose in Blautönen.

Instagram / bethennyfrankel Autorin Bethenny Frankel, August 2024

Getty Images Niclas Castello, Februar 2022

