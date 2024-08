Also doch: Tom Cruise macht Stunt bei Olympia-Abschlussfeier

Die diesjährigen Olympischen Sommerspiele in Paris endeten mit einer spektakulären Abschlussfeier am heutigen Abend. Bereits zuvor war heiß diskutiert worden, welche Stars zu diesem Anlass im Stadion performen werden. Unter ihnen Billie Eilish (22) und Tom Cruise (62), von dem ein waghalsiger Stunt von seinen Fans erwartet worden war. Bis zum Ende der Feierlichkeiten ließ der Hollywoodstar sich Zeit, um aufzutauchen. Vom oberen Rand der Arena begrüßte er angeseilt die Zuschauer vor Ort und vor der Kamera. Dann ließ er sich fallen und flog am Seil mitten auf die Bühne, wo er von den wartenden Fans in Empfang genommen wurde – Tom nahm sich die Zeit, um den Gefallen zu erwidern und verteilte Handschläge und Küsschen. Doch dabei sollte es nicht bleiben, der Action-Held schnappte sich die Olympia-Flagge, schwang sich auf sein Motorrad und düste aus dem Stadion – damit wurden die Spiele offiziell von Frankreich an die Vereinigten Staaten übergeben.

Nicht nur Tom feierte das Ende des Sportspektakels 2024, ehe die Fackel an die USA weitergereicht wird, wo 2028 die nächsten Olympischen Spiele stattfinden werden. Auch Billie Eilish ließ es sich nicht nehmen, einen Song zu performen. Die bekannte Musikerin war im Gegensatz zu dem Mission: Impossible-Star allerdings nicht in Paris vor Ort, sondern stand mit ihrer Band am Strand des nächsten Austragungsortes, Los Angeles. Im Anschluss meldete sich von dort aus auch Snoop Dogg (52) mit einer Rap-Einlage.

Der Anfang der Abschlussfeier kam bei den Zuschauern allerdings nicht unbedingt gut an – die ersten Auftritte erinnerten sie wohl eher an eine verkorkste Version der TV-Show The Masked Singer mit den verrückten Kostümen. "'The Masked Singer' schmuggelt sich in die Schlussfeier!" oder auch "Die Abschlusszeremonie ist sowohl verwirrend als auch langweilig", schreiben nur zwei von vielen Nutzern auf X.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Cruise bei der Olympia-Abschlussfeier

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Tom Cruise, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie hat euch Toms Auftritt gefallen? Super, ich habe mich total gefreut! Na ja, ich habe da mehr erwartet... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de