Ist Blake Livelys neues Outfit vom Met-Gala-Look inspiriert?

Derzeit ist Blake Lively (36) im Rahmen der Pressetour ihres neuen Filmes "It Ends with Us" auf zahlreichen roten Teppichen unterwegs. Dabei begeistert die Gossip Girl-Bekanntheit jedes Mal mit ihren wunderschönen Outfits. Bei einer Veranstaltung in Dänemark am Freitag sorgte die Frau von Ryan Reynolds (47) erneut für einen Hingucker: Sie erschien in einer geblümten Korsett-Robe von Versace. Was Modeinteressierten sofort auffällt: Das Kleid weist eine gewisse Ähnlichkeit zu Blakes legendärem Met Gala-Outfit aus dem Jahr 2022 auf. Denn auch dieses war schulterfrei und beinhaltete ein Korsett. Beide Kleider sind zudem vom selben Designer, nämlich von Versace entworfen.

Viele Fashionistas erinnern sich auch heute noch gerne an Blakes Auftritt bei der Met Gala vor zwei Jahren. Auf dem roten Teppich präsentierte sich die 36-Jährige in einem maßgeschneiderten Tüllkleid aus dem Atelier mit Kristall-, Leder- und Pailletten-Details. Dazu kombinierte das Model passende Opern-Handschuhe. Für den besonderen Hingucker sorgte eine mehrschichtige Schleppe an der Rückseite der Robe. Inspiriert war der atemberaubende Look von der US-amerikanischen Freiheitsstatue.

Auch vor wenigen Tagen zog Blake mit einem modischen Statement die Aufmerksamkeit auf sich. Zu einer weiteren Filmpremiere erschien die Schauspielerin in einem bunten Versace-Kleid. Das Besondere: Niemand Geringeres als Britney Spears (42) hatte das Kleid zuvor getragen – und das vor ganzen 20 Jahren. Für die Schauspielerin ging damit wohl ein kleiner Traum in Erfüllung. Im Interview mit Extra verriet sie: "Dieses Kleid bedeutet mir so viel, weil sie [Britney] mir so viel bedeutet. Sie ist einfach jemand, der Liebe, Schönheit und Jugend, aber auch harte Arbeit, Entschlossenheit und Stärke repräsentiert" und fügte stolz hinzu: "Ich bin für immer ein Britney-Fan!"

Blake Lively im Mai 2022

Blake Lively im August 2024

