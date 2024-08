Nach erneuter Operation: Fans von Katie Price sind entsetzt

Dass Katie Price (46) es liebt, sich für ihr Äußeres unters Messer zu legen, ist kein Geheimnis. Nun unterzog sich die Reality-TV-Bekanntheit in der Türkei einem weiteren Facelifting. Mittlerweile ist Katie wieder frei von den stabilisierenden Bandagen und zurück zu Hause. Laut ihrem neuesten Instagram-Beitrag genießt sie aktuell die sommerlichen Temperaturen in ihrem Garten. Die Mehrheit ihrer Follower zeigt sich allerdings weniger erfreut als vielmehr schockiert über Katies neues Erscheinungsbild und bringt ihr Entsetzen in der Kommentarspalte zum Ausdruck. "Du meine Güte, was zum Teufel hast du dir angetan?", lauten die fassungslosen Worte eines Nutzers. In einem weiteren Kommentar heißt es: "Bitte hör auf. Du warst mal so schön wie deine Tochter jetzt ist, ich hoffe und bete nur, dass sie nicht den gleichen Weg einschlägt."

Einige von Katies Fans können all den Hass unter ihrem Beitrag gar nicht fassen und nehmen sie in Schutz. "Es ist immer schön zu sehen, wie Frauen andere Frauen in den Kommentaren unterstützen. Oh, warte …", schreibt ein verärgerter User über die fehlende Unterstützung anderer Frauen. "So viele Leute in diesem Kommentarbereich, die dringend einen Lebensinhalt brauchen. Traurig, einfach traurig", stellt ein Follower klar und ergänzt: "Denkt daran, dass für jeden Finger, mit dem ihr auf jemanden zeigt, drei auf euch zurückzeigen werden." Ein weiterer Nutzer rät den Hatern, Katies Social-Media-Kanal besser zu meiden, anstatt Negativität zu verbreiten.

Im "So Wrong It's Right"-Podcast verriet die fünffache Mutter, dass die Beauty-OPs für sie mit einer Shoppingtour gleichzusetzen seien. Zudem plauderte Katie den Grund für ihren ständigen Drang nach optischer Veränderung aus: "Ich lasse mir Ende der Woche mein Gesicht machen. Ich weiß, dass du sagen wirst, dass ich das nicht brauche, aber ich habe mich nie für hübsch gehalten und ich schaue immer noch in den Spiegel und denke: 'Igitt'." Die 46-Jährige vermeide es außerdem, sich alte Fotos von sich anzusehen. Das Ziel ihrer Eingriffe sei es, irgendwann "wie eine Bratz-Puppe auszusehen."

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price im August 2024

Anzeige Anzeige

Action Press / Stephen Lock / i-Images via ZUMA Press Katie Price, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie steht ihr zu Katies Beauty-Wahn? Ich finde das in Ordnung. Sie kann selbst entscheiden, was sie mit ihrem Körper macht. Ich halte es für übertrieben und kann die Kritik ihrer Follower nachvollziehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de