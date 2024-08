So süß gratuliert Gisele Bündchen ihrem Papa zum Vatertag

Gisele Bündchen (44) feiert ihren Vater am brasilianischen Vatertag! Am Sonntag postete das Supermodel auf Instagram einen rührenden Tribut an ihren Vater, Valdir Bündchen. In ihrem emotionalen Beitrag schrieb sie: "Alles Gute zum Vatertag an alle Väter, aber besonders an meinen lieben Papa. Es gibt keine Worte, um auszudrücken, wie dankbar ich bin, dich als unser Fundament, unseren Wegweiser und unser Beispiel zu haben." In einer Fotoserie zeigte sie Familienbilder und betonte, wie sehr sie ihren Vater liebt und wie glücklich sie sich schätzt, ihn zu haben.

Gisele fügte hinzu: "Deine Widerstandskraft und die Art, wie du das Leben mit Neugier und Hingabe angehst, sind inspirierend. Heute, mehr denn je, wollte ich dir eine große Umarmung geben und dir sagen, wie sehr ich dich liebe. Wie glücklich wir sind, dich als Vater zu haben! Ich liebe dich, Papa!" Die ersten Bilder zeigen das Model und ihren Vater bei einem Selfie, in dem sie sich an seine Schulter lehnt. Weitere Fotos umfassen ein seltenes Rückblickbild der beiden mit Giseles Geschwistern sowie eine neuere Familienaufnahme mit ihrer verstorbenen Mutter, Vânia Nonnenmacher.

Vergangenen Monat teilte Gisele bereits einen herzerwärmenden Tribut an ihre Mutter, die am 28. Januar im Alter von 75 Jahren verstorben war. Dazu schrieb sie auf Portugiesisch: "Ich liebe dich für immer, Mommy!" Die innigen Familienbeziehungen und Giseles liebevolle Nachrichten zeigen einmal mehr, wie eng die Bündchen-Familie verbunden ist.

Instagram / gisele Gisele Bündchen bei einer Familienfeier 2023

Instagram / gisele Gisele Bündchen und ihre Mutter Vânia Nonnenmacher

