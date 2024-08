Charli XCX und ihr Verlobter schmachten sich bei Date an

Charli XCX (32) genießt ein romantisches Dinner-Date mit ihrem Verlobten George Daniel (34). Auf Paparazzifotos, die E! News veröffentlichte, zeigen sich die Sängerin und der Schlagzeuger der Band The 1975 ganz verliebt in Los Feliz, einem Viertel in Los Angeles. Zärtlich legt der Schlagzeuger der "360"-Interpretin seinen Finger auf die Lippen, während diese ihn verliebt anschmachtet. Beide entschieden sich für einen lässigen Look, den sie mit coolen Sonnenbrillen kombinierten.

Im Mai 2023 machte die Musikerin ihre Beziehung zu George publik. Nach diversen Gerüchten bestätigte sie dann Ende November die Verlobung. "Charli XCX und George Daniel ein Leben lang!", kommentierte sie einen Beitrag auf Instagram. Passend dazu veröffentlichte sie eine Reihe von süßen Pärchenfotos.

Derzeit schlägt Charlis neuer Song "Guess", den sie zusammen mit Billie Eilish (22) veröffentlichte, hohe Wellen. In dem Track gibt die "Birds of a Feather"-Interpretin einen pikanten Part zum Besten: "Ich muss die Farbe deiner Unterwäsche nicht erraten. Ich weiß schon, was du da unten trägst. Es ist das schwarze Paar mit den kleinen Schleifen und der Spitze, das ich dir in Tokio ausgesucht habe." Dass die 32-Jährige auf Männer steht, scheint Billie dabei nicht weiter zu stören. "Charli mag Jungs, aber sie weiß, dass ich mit ihr schlafen würde", lautet eine weitere Zeile des Hits.

Instagram / charli_xcx Charli XCX und George Daniel

Getty Images Billie Eilish im März 2024

