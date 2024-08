So hat Melody Haase 30 Kilo in anderthalb Jahren abgenommen

Melody Haase (30) wurde neben ihrer Teilnahme an DSDS auch durch ihre üppigen Kurven bekannt. Mittlerweile hat die Sängerin aber rund 30 Kilo abgenommen. Im RTL-Interview verrät Melody, wie sie das geschafft hat: "Sport ist natürlich auch wichtig, weil ich so viel Gewicht verloren habe. Die Haut muss sich ja auch erst mal zurückbilden." Aus eigener Kraft – mit 15 Minuten Sport am Tag und gesünderer Ernährung – habe sie es geschafft, ihr Gewicht in etwa anderthalb Jahren von 85 auf 55 Kilo zu reduzieren.

Damit wehrt sich Melody auch gegen diejenigen, die ihr immer wieder vorwerfen, sie hätte mit der Abnehmspritze Ozempic nachgeholfen. Auch für ihre Familie sei die erschlankte 30-Jährige im ersten Moment wie fremd gewesen. "Meine Mutter hat sich zwischendurch echt gesorgt. Sie hat mich angeguckt und gesagt: 'Kind, iss was.' Sie hat auch gesagt, die Kurven sind gar nicht mehr da, das sieht gar nicht mehr so fraulich aus – halt aus Sorge", verrät sie weiter in dem Interview.

Wenn Melody heute alte Aufnahmen von sich sieht, ist sie fassungslos: "Oh Gott, mit Abstand sehe ich mich ganz anders, das ist ja krass." Besonders ihr "riesiger Hintern" falle ihr ins Auge: "Ich bin ein anderer Mensch." Melody habe damals nicht wahrgenommen, wie sie aussah. Trotzdem bereue sie ihr damaliges Aussehen nicht: "Ich finde die Frau auch sexy und ich hab sie auch immer lieb, aber mir gefällt diese Version momentan besser."

Instagram / melodyraabbit Melody Haase im April 2024

Instagram / melodyraabbit Melody Haase im Juni 2022

