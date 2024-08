Stars wie Meryl Streep und Pink setzen auf Natürlichkeit

In einer Welt, in der Schönheitsoperationen immer populärer werden, entscheiden sich einige Stars bewusst gegen den Besuch beim Beauty-Doc. Eine von ihnen ist Meryl Streep (75). Die dreifache Oscar-Gewinnerin bleibt lieber natürlich schön: "Du musst das Älterwerden annehmen", äußert sie gegenüber Vanity Fair. Meryl ist der Meinung, Schönheitsoperationen würden die Kommunikation beeinträchtigen und seien gerade in ihrer Branche keine gute Sache: "Es ist wie das Tragen eines Schleiers".

Drew Barrymore (49) steht ebenfalls zu ihrem natürlichen Look. Die Schauspielerin und Talkshow-Moderatorin erklärt, dass sie Angst vor einer Sucht nach Schönheitseingriffen entwickeln könnte. "Ich habe eine sehr suchtanfällige Persönlichkeit, also würde ich wahrscheinlich immer weitermachen wollen", gestand sie People im November vergangenen Jahres und lässt die OPs deshalb lieber ganz sein.

Die Sängerin Pink (44) äußert sich ganz offen zu den Zeichen des Älterwerdens. In einem X-Post schreibt sie: "Manchmal überlegt man, sein Gesicht zu verändern, aber dann schaust du dir eine Show an, in der du sehen willst, was die Person fühlt ... und das Gesicht bewegt sich nicht. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann es einfach nicht." Der Popstar wehrt sich entschieden gegen Bodyshaming aufgrund ihres natürlichen Alterns und möchte sich lieber selbst treu bleiben.

Halle Berry (57) spricht ganz offen über den Druck, in Hollywood für immer jung zu bleiben. Trotz aller Versuchungen bleibt sie aber standhaft, wenn es um Beauty-Eingriffe geht. "Ich möchte immer wie ich selbst aussehen, auch wenn ich älter werde. Ich denke, wenn man zu viel von diesem kosmetischen Zeug macht, wird man auf gewisse Weise jemand anderes", betont die X-Men-Darstellerin im Interview mit Yahoo! Beauty. Wahre Schönheit komme ihrer Meinung nach von innen.

Auch Salma Hayek (57) verzichtet auf Schönheitsoperationen. Die Schauspielerin berichtet im Gespräch mit InStyle: "Ich finde es schrecklich, dass sich diese Frauen Ende 20 ihr Gesicht und ihre Lippen aufspritzen lassen. Eine sagte mir: 'Wenn ich jetzt meine Muskeln abbaue, bekomme ich nie Falten.' Können Sie sich das vorstellen?"

Julia Roberts (56) setzt bekanntlich ebenfalls auf Natürlichkeit. Die Oscar-Preisträgerin ist der Meinung, Altern sei ein natürlicher Prozess, in den man nicht zu sehr eingreifen sollte. "Dein Gesicht erzählt eine Geschichte ... und es sollte keine Geschichte über deine Fahrt zur Arztpraxis sein", macht sie deutlich.

