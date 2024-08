Nur Stunden vor Beginn: Usher muss Tour-Auftakt verschieben

Was ist denn da los? Eigentlich hätte Usher (45) heute Abend seine große "Past Present Future"-Tour gestartet, doch nur einige Stunden bevor er auf der Bühne stehen sollte, sagt er das Konzert auf einmal ab. Über Instagram lässt er sein Publikum wissen: "Während meiner 30-jährigen Karriere habe ich immer 100 Prozent meines Schweißes, Blutes und meiner Tränen in hochkarätige Performances und unvergessliche Erfahrungen für meine Fans gesteckt." Weil er das auch bei dieser Tour tun möchte, muss er das erste Konzert "verschieben und neu planen" – er will seinem Körper die Chance geben, zu heilen. Genauere Infos, weswegen er sich nicht gut fühlt, verrät der Musiker allerdings nicht.

Usher verspricht, bei dem verschobenen Konzert eine genauso krasse Performance abzuliefern, wie bei all seinen anderen Konzerten auch. "Das Letzte, was ich tun möchte, ist, die Fans zu enttäuschen, die sehnsüchtig auf den Beginn dieser Tournee gewartet haben. Aber ich wäre nicht der Entertainer, der ich bin, wenn ich nicht physisch mein Bestes geben könnte", entschuldigt er sich aufrichtig. Seine Fans sind enttäuscht, zeigen sich aber auch verständnisvoll. "Sehr schade, aber die Gesundheit steht an erster Stelle", schreibt ein Supporter unter dem Statement. Andere meinen: "Pass gut auf dich auf! Man kann nicht der Beste sein, wenn man sich nicht gut fühlt!" und "Wir halten dir den Rücken frei. Wir beten für Kraft und Heilung für dich, denn du bist und bleibst der König."

Usher zählt zu den erfolgreichsten R&B-Musikern der Welt und begeistert mit seinen Hits wie "Yeah" und "DJ Got Us Fallin' In Love" immer noch die Massen. Anfang Juli dieses Jahres wurde er sogar bei den BET Awards mit dem Lifetime Achievement Award ausgezeichnet. Damit reiht er sich bei Musiklegenden wie Prince (✝57) und Queen Latifah (54) ein. Connie Orlando, die Vizepräsidentin der BET Awards, erklärte, warum Usher für diesen Preis ausgewählt wurde: "Usher prägt die Kultur und setzt neue Standards für die Musikindustrie."

Getty Images Usher, Musiker

Getty Images Usher, 2023

