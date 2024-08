Etwas anders: Bianca Censori erscheint bedeckt bei Dinner

Wer hätte es gedacht? Bianca Censori (29) ist bekannt für ihren außergewöhnlichen und freizügigen Modestil. Für eine Dinnerverabredung mit ihren Eltern und Stiefkindern in Malibu erscheint die gebürtige Australierin nun in einer perlweißen Strumpfhose und einem eng anliegenden, taupefarbenen Minikleid, wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen. Da sie in den vergangenen Wochen immer wieder freie Sicht auf ihren Po oder auch ihre Brüste gegeben hatte, wirkt dieses Outfit fast schon sittsam. Das trägerlose Kleid kombiniert die Architektin mit cremefarbenen Sandalen. Sie trägt weder Ketten noch Armbänder oder Ringe und auch keine Handtasche. Die dunklen Haare hat sie aus dem Gesicht gestrichen und mit einer Spange am Hinterkopf fixiert.

Ob sie aufgrund der anwesenden Kinder ein etwas bedeckteres Outfit trägt? Die leibliche Mutter, Kim Kardashian (43), hat sie immerhin schon vor Monaten gebeten, sich nicht sehr freizügig zu kleiden, wenn ihre Sprösslinge anwesend sind. Da Bianca sich inzwischen schon ein paar Mal nicht an diese Abmachung gehalten hatte, will die The Kardashians-Bekanntheit ein ernstes Wort mit dem Vater ihrer Kinder, Kanye West (47), sprechen. Ein Insider meinte gegenüber The Sun: "Kim ist immer mehr beunruhigt über die Geschichten, die sie über Kanye und Bianca erfährt. Sie sagt, sie wolle sich dringend mit beiden zusammensetzen, um die gemeinsame Erziehung zu besprechen und einige neue Grundregeln aufzustellen."

Biancas freizügige Outfits haben ihr schon einige Probleme gemacht. Einige Restaurantbesitzer in Los Angeles haben gedroht, ihr den Zugang zu verweigern, und auch rechtlich könnte es noch Folgen für das Model geben. Wie das erstgenannte Magazin vor wenigen Wochen berichtet hatte, könnten ihre Outfits gegen das kalifornische Recht verstoßen. Angeblich würden sie als "unsittliche Entblößung" gelten – das würde im schlimmsten Fall eine Gefängnisstrafe von sechs Monaten, eine Geldstrafe und eine Registrierung als Sexualstraftäter bedeuten.

Anzeige Anzeige

actionpress North West, Saint West, Chicago West und Bianca Censori

Anzeige Anzeige

Instagram / kanyewest Bianca Censori

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Biancas Look? Ich finde es so toll, wenn sie sich unauffälliger kleidet! Ich finde es besser, wenn sie ihren eigenen Stil richtig auslebt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de