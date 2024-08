"Keine große Sache": So steht Heidi Klum zu ihrer Nacktheit

Egal, ob im Netz oder am Strand – Heidi Klum (51) lässt gerne mal die Hüllen fallen. Im Interview mit Daily Mail verrät die Germany's Next Topmodel-Chefjurorin nun, warum sie so locker damit umgeht. "Obwohl ich Amerikanerin bin, bin ich auch sehr europäisch, also bin ich mit viel Nacktheit am Strand aufgewachsen", erklärt das Model und macht deutlich: "Für mich ist das also keine große Sache."

Erst vor wenigen Tagen sorgte die 61-Jährige für ziemlich viel Aufsehen mit aktuellen Schnappschüssen: Paparazzi lichteten sie oben ohne während ihres Urlaubs mit Ehemann Tom Kaulitz (34) auf Saint-Barthélemy ab. "Ich war auf einer französischen Insel, und wenn man sich dort umschaut, sind die meisten Mädchen oben ohne, es ist also eine ganz normale Sache", findet Heidi und fügt im Gespräch mit dem Newsportal hinzu: "Es ist also nicht so, als würde ich etwas Seltsames tun."

Inzwischen ist das Model zurück aus dem Liebesurlaub – und macht sich wieder fleißig an die Arbeit. Am Dienstagabend legte Heidi einen glamourösen Auftritt auf dem roten Teppich hin: Vor der Liveshow der US-Castingshow America's Got Talent posierte sie braun gebrannt und strahlend für die Fotografen. Bei der Veranstaltung erschien die Blondine von Kopf bis Fuß in Gold. Mit den roten Rüschen am gerafften Rock sorgte sie für einen besonderen Hingucker.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im August 2024

ActionPress / Lisa OConnor/AFF-USA.com Heidi Klum im August 2024

