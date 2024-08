Liebesdrama: Matt Damon hat Mitleid mit Kumpel Ben Affleck

Matt Damon (53) beneidet seinen Kumpel Ben Affleck (52) ganz und gar nicht. Die zwei Schauspieler sind seit mehr als zwei Jahrzehnten gut befreundet und entwickelten sich Seite an Seite zu echten Hollywoodgrößen. Dennoch fällt Matt selbstverständlich auf, dass sein Kollege hinsichtlich dessen Beziehungen und Liebesdramen viel mehr im Rampenlicht steht. "Ich habe in dieser Hinsicht wirklich Glück gehabt... besonders, wenn ich mir [Ben] ansehe. Ich könnte mir nicht vorstellen, unter dieser Art von Kontrolle zu leben", gesteht er im "Radio Times"-Podcast. Obwohl die beiden in vielerlei Hinsicht parallele Karrieren vorzuweisen hätten, sei er von Aufmerksamkeit in Liebesbelangen weitestgehend verschont geblieben.

Ben hingegen hat aktuell unter dem Interesse an seinem Liebesleben wohl besonders zu leiden – seit Monaten wird nämlich über seine Liebeskrise mit Jennifer Lopez (55) spekuliert. Dass der "Gone Girl"-Darsteller sich stets in Frauen verliebt hat, die ebenfalls in der Öffentlichkeit stehen, sieht Matt als entscheidenden Nachteil. "Glücklicherweise verliebte ich mich in jemanden, der nicht in der Branche war", erklärt er. Der "The Departed"-Darsteller ist seit 2005 mit seiner Frau Luciana (48) verheiratet.

Wie der Oscar-Preisträger und die Argentinierin sich kennenlernten, plauderte Luciana vor einigen Jahren im Interview mit Vogue aus. "Ich arbeitete als Barkeeperin in South Beach. Er drehte dort einen Film und die Crew landete an einem Samstagabend in der Bar", erinnerte sie sich. Da Matt von Fans belagert worden war, hatte er sich kurzerhand hinter Lucianas Theke versteckt. Sie lachte: "Also ließ ich ihn mit mir arbeiten! Ich sagte: 'Weißt du, wenn du schon hier bist, kannst du nicht einfach nur dastehen!' Er hatte wegen einer Filmrolle Übung als Barkeeper – also fing er an, Drinks zu mixen."

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

Getty Images Luciana und Matt Damon

