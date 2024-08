Das verändert Travis Kelce für Taylor Swift optisch an sich

Viele verzweifeln an der Frage, wer eigentlich ins Beuteschema von Taylor Swift (34) passt. Ob Schwiegermamas Liebling Harry Styles (30), der geheimnisvolle Joe Alwyn (33) oder Badboy Matty Healy (35) – die Sängerin scheint auf unterschiedliche Charaktere abzufahren. Eines hatten ihre Auserwählten aber immer gemeinsam – längere Haare! Taylors aktueller Freund Travis Kelce (34) fällt da eher aus dem Raster. Auf Fotos, die das NFL-Team Kansas City Chiefs im Juli auf ihrem Instagram-Profil teilte, präsentierte sich der Footballspieler allerdings in einem komplett neuen Look: Anstelle eines klassischen Barts ziert ein Schnauzer sein Gesicht. Als wäre das nicht genug, trägt er obendrein längere Haare auf dem Kopf! Wie konnte es nur dazu kommen? In einem Interview mit SiriusXM NFL Radio gibt sein Teamkollege und bester Freund Patrick Mahomes (28) nun preis: "Ich habe lange versucht, ihn dazu zu bringen, sich die Haare wachsen zu lassen und plötzlich hat Taylor es geschafft."

Die Überredungskünste des Quarterbacks beeindruckten Travis wohl nicht – erst Taylor konnte ihren Liebsten von einer Typveränderung überzeugen. Verspürt der 34-Jährige etwa Druck, style-technisch mit seiner Herzdame mithalten zu müssen? Schließlich wurde Travis in der Vergangenheit von den Fans der "Fortnight"-Interpretin für seine Looks verspottet. Beispielsweise schossen im vergangenen Oktober einige User auf Instagram wegen seines Outfits hart gegen den Tight End der Kansas City Chiefs. "Er sieht aus wie ein Idiot, sorry!" und "Er sieht aus wie Joey Fatone von NSYNC", hieß es in den Kommentaren.

Taylor und Travis sind mittlerweile seit rund einem Jahr ein Paar und zeigen der Öffentlichkeit immer wieder gerne, wie verliebt sie sind. Nun soll der NFL-Star den nächsten Schritt planen. Wie ein Insider vor wenigen Tagen gegenüber The Sun US ausplauderte, soll der Chiefs-Star die vergangenen Monate wohl damit verbracht hat, weltweit nach dem idealen Klunker für seine Liebste zu suchen. Dafür soll der Footballspieler mehr als 40 Juweliere besucht und über 100 Zoom-Calls und Meetings mit Schmuckexperten gehabt haben. Gefunden haben soll er das perfekte Stück ausgerechnet in der Stadt der Liebe, Paris, am berühmten Place Vendôme – im Wert von 200.000 Euro! Die Quelle berichtete: "Er hat endlich den Ring gefunden, von dem er sicher ist, dass sie ihn lieben wird." Ob er Taylors Geschmack mit seiner Auswahl wirklich getroffen hat, wird sich zeigen.

ActionPress/Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce in New York, Oktober 2023

Getty Images Travis Kelce, 2023

