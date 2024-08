Das versuchte Gigi heimlich ins Dschungelcamp zu schmuggeln

Heute Abend startet das langersehnte Allstars-Dschungelcamp. Und obwohl die Promis, die sich schon mal im Dschungel bewiesen haben, die Regeln eigentlich kennen müssten, kommt es direkt zu Beginn der Show zu einer außergewöhnlichen Situation. Ein kurzer Clip auf der offiziellen Instagram-Seite gibt einen ersten Eindruck, worauf sich die Zuschauer gefasst machen können. Kurz vor ihrem Einzug schlüpfen die TV-Stars in ihre neue Dschungelkleidung und werden anschließend von einem Ranger kontrolliert. Bei Gigi Birofio (25) wird dieser besonders aufmerksam. Was will der Realitystar in den Dschungel schmuggeln?

Gigi reagiert sehr gelassen, als er aufgefordert wird, das unbekannte Objekt aus seiner Hose rauszuholen. Nach kurzem Zögern zieht er eine Schachtel Zigaretten aus seiner Shorts. "Und wenn er eine hat, dann denkt der, er hat alles. Aber da war noch etwas dahinter", witzelt er im Interview. Doch der Ranger merkt genau, dass Gigi noch eine weitere Packung versteckt hat, die der Promi dann schließlich ebenfalls rausholt. "Was soll ich sagen, ich dachte, neues Jahr, neues Glück", erklärt Gigi seine Aktion und führt fort: "Ich bin ehrlich, dieses Kippen-Ding-Abgeben ist, glaube ich, für mich echt das Schlimmste hier!"

Die Fans feiern den ehemaligen Sommerhaus der Stars-Teilnehmer für seine witzige Art unter dem Video im Netz. "Gigi ist einfach legendär", "Er ist einfach der Beste! Danke, dass er wieder im Dschungelcamp ist" oder "Ich freue mich schon auf mehr Gigi", lauten einige der Kommentare. Auch einer seiner Showkollegen, Tommy Pedroni (29), witzelt unter dem Beitrag: "Du hättest die tiefer verstecken sollen!"

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Realitystar

ActionPress Gigi Birofio, Realitystar

Wie findet ihr Gigis Versuch, Zigaretten ins Camp zu schmuggeln? Mutig, das war eine witzige Aktion! Das finde ich nicht gut von ihm. Ergebnis anzeigen



