Evelyn Burdecki hat ein "Radar" für übergriffige Fotos

Evelyn Burdecki (35) solidarisiert sich mit Mareile Höppner (47). Die Moderatorin konfrontierte kürzlich einen Mann im TV, der sie immer wieder mit Bildern seines Penis belästigt hatte. Mit solchen ungewollten Schnappschüssen hat auch die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin Erfahrung. "Dieses Thema regt mich schon sehr lange auf! Verfolgt mich mein halbes Leben, ekelhaft diese Männer", erzählt sie gegenüber Bild. Daher setzte sie sich schon seit einer Weile für eine "strengere Handhabe im Netz" ein. Bis es vielleicht einmal so weit ist, muss sich die TV-Persönlichkeit selbst vor den übergriffigen Bildern schützen: "Ich habe mir schon einen Dick-Pic-Radar angeeignet und öffne Nachrichten gar nicht erst, wenn ich dahinter Derartiges vermute. Das gelingt mir leider nicht immer."

Mareile hat für sich die Entscheidung getroffen, dieses Verhalten nicht mehr zu akzeptieren. Ein fremder Mann schickte der Journalistin immer wieder ungefragt Bilder von seinem Gemächt – bis sie ihn in der RTL-Sendung "Extra" in einem Videochat mit seinem Verhalten konfrontierte. "Es ist, als würde jemand ständig ungefragt nackt in deinem Wohnzimmer stehen", beschreibt sie den Erhalt der unangebrachten Nachrichten. Ihr Stalker habe ihr erklärt, dass er wisse, dass seine Taten nicht in Ordnung seien und es ihm leidtue.

Ein und derselbe Mann soll auch die Privatsphäre einer weiteren deutschen Promi-Dame missachtet haben: Cheyenne Ochsenknecht (24)! "Dieser Mann belästigt mich immer noch mehrfach. Er ist in meinen Augen krank und kriminell und gehört hinter Gitter", machte die Diese Ochsenknechts-Bekanntheit gegenüber Bild deutlich. Daher habe sie schon im vergangenen Dezember Anzeige gegen den Täter erstattet. Bislang habe die Polizei aber noch nicht gehandelt.

Getty Images Evelyn Burdecki beim Deutschen Fernsehpreis 2021

Getty Images Mareile Höppner bei einem Event im Juni 2024

