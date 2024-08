Genau wie Bianca Censori: North West rockt eine Pelzmütze

Mit nur elf Jahren ist North West schon eine echte Stilikone. Ihr feines Gespür für ausgefallene Mode beweist die Tochter von Kim Kardashian (43) auch jetzt wieder bei einem Besuch in New York: Zu einer weiten Cargohose kombiniert sie ein weißes Hemd und einen grauen Pullunder in dem typischen Karomuster. Der eigentliche Hingucker ist allerdings ihr übergroßer Pelzhut! Man könnte meinen, North hätte sich von ihrer Stiefmama Bianca Censori (29) inspirieren lassen – die hat nämlich im Dezember des vergangenen Jahres ein ganz ähnliches Exemplar zur Schau gestellt. Allerdings hatte sie damals ein taupefarbenes Minikleid zu ihrer Fellmütze und ein Stofftier als Accessoire gewählt, wie Bilder des Abends zeigen, die Daily Mail vorliegen.

Kim selbst könnte ebenfalls das Styling-Vorbild gewesen sein. Auch die Reality-TV-Queen ist dafür bekannt, coole Mützen und Hüte zu ihren Outfits zu tragen. Diesmal hält sich die vierfache Mama allerdings etwas zurück in Sachen Mode: Während North in ihrem lässigen Outfit überzeugt, trägt die The Kardashians-Bekanntheit ein einfaches sonnengelbes Top und eintönige beigefarbene Cordhosen. Anstelle von prunkvollem Schmuck oder großartigen Accessoires kombiniert Kim zu ihrem Look eine Handtasche aus Samt. Was noch auffällt? Anscheinend hat der Kardashian-Haushalt sich ein neues Haustier zugelegt! Sowohl Kim als auch North wurden mit einem kleinen Hund auf dem Arm fotografiert.

Auch Kanye West (47) wird sicherlich einen Einfluss auf den Stil seiner Tochter gehabt haben. Immerhin ist er selbst der Kopf der Modemarke Yeezy und liebt es, mit skurrilen Outfits aufzufallen. Dank ihm durfte North auch schon einige Male bei der Fashion Week glänzen – egal ob als Teil der Modeshow ihres Papas oder als VIP im Publikum bei Jean Paul Gaultier (72), North scheint sich in der Modewelt sehr wohlzufühlen.

Anzeige Anzeige

ActionPress North West, Tochter von Kim Kardashian

Anzeige Anzeige

ActionPress Kim Kardashian und ihre Tochter North West

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr den Look von North? Ich finde den Look so cool! Sie sieht so lässig aus. Mir gefällt ihr Outfit überhaupt nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de