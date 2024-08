Menopause: Halle Berry spricht offen über ihre Erfahrungen

Bei "Good Morning America" teilt Halle Berry (58) offen ihre Erfahrungen mit den Wechseljahren und erinnert sich daran, wie schwierig es war, Informationen und Unterstützung zu diesem Thema zu finden. "Ich war 54 Jahre alt, und kein Arzt hatte je gewagt, mit mir darüber zu sprechen. Es war, als ob das niemals passiert wäre", erklärt sie gegenüber der Moderatorin Robin Roberts.

In der Show verrät die 58-Jährige zudem, dass sie damals eine Fehldiagnose von Herpes erhalten habe. Kurze Zeit später stellten die Ärzte jedoch fest, dass Halle keinen Herpes hatte, konnten aber immer noch nicht ihre Symptome diagnostizieren. "Und das ist es, was mich so wütend gemacht hat. Ich dachte: 'Wow, wenn ich einen der besten Ärzte habe... Ich habe einen der besten Ärzte in Kalifornien, und er hat nicht wirklich verstanden, was das ist', erklärt sie und fügt hinzu: "Da wurde mir klar, dass es Millionen von Frauen geben muss, die das nicht verstehen. Als Frauen müssen wir es in Ordnung bringen."

Anfang des Monats feierte Halle ihren 58. Geburtstag. Im Interview mit E! News verriet die Regisseurin, welches Geheimnis hinter ihrem jugendlichen Aussehen steckt: "Ich denke, dass die Diabetes-Diagnose, die bei mir mit 19 Jahren gestellt wurde, mich von der alternden Substanz Nummer eins, nämlich Zucker, ferngehalten hat." Dabei hob sie auch die Bedeutung von ausreichend Schlaf und allgemeinem Wohlbefinden hervor.

Getty Images Halle Berry, Schauspielerin

Getty Images Halle Berry im September 2023

