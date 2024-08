Mit Unbekanntem unterwegs: Datet Shailene Woodley wieder?

Mit wem flirtet Shailene Woodley (32) denn hier? Die Schauspielerin ist eigentlich Single. Doch das könnte sich nun geändert haben. Wie Page Six berichtet, wurde sie jetzt nämlich in männlicher Begleitung in der White Horse Tavern in New York City gesichtet. Ein Augenzeuge berichtet: "Sie waren gut gelaunt und schienen zu flirten." Die beiden sollen die Atmosphäre der Künstlerbar in vollen Zügen genossen haben und sogar ein wenig zur Musik gefeiert haben. "Sie waren sehr in Gespräche und Gesang vertieft. Sie lachten und schienen sich gut zu verstehen. Es war offensichtlich, dass sie ein Date hatten", so die Quelle weiter.

Es ist das erste Mal seit der Trennung von NFL-Star Aaron Rodgers (40), dass Shailenes Liebesleben wieder für Aufmerksamkeit sorgt. Und das wohl auch aus gutem Grund, denn die Auflösung der Verlobung mit dem Quarterback der New York Jets machte der "Die Bestimmung"-Darstellerin sehr zu schaffen. Im Interview mit Porter verrät sie, wie hart die Zeit für sie war: "Es war schwer zu arbeiten, während ich die dunkelste und härteste Zeit meines Lebens durchmachte. Es war Winter in New York und mein Privatleben war beschissen, also fühlte es sich acht Monate lang so an, als wäre ich in einer großen Schmerzblase." Ihre Rolle in der Serie "Three Women", die sie in der Zeit drehte, habe ihr geholfen, alles zu verarbeiten.

Mit Aaron war Shailene seit 2020 zusammen. Um die Verlobung ein knappes Jahr später gab es erst lange Spekulationen, nachdem der Sportler bei einer Rede während der NFL MVP Awards in einem Nebensatz erwähnt hatte, verlobt zu sein. Zu Gast bei "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" sprach die US-Amerikanerin dann Klartext: "Es ist irgendwie witzig. Alle rasten deswegen total aus und wir denken uns: 'Ja, wir sind schon eine ganze Weile verlobt.'" Anfang 2022 folgte dann der Rückschlag, als die Beziehung plötzlich endete. "Weil Shailene Aarons Karriere unterstützte, hat er Football immer an die erste Stelle gesetzt und sie haben kaum noch Zeit miteinander verbracht", offenbarte ein Insider das Liebes-Aus gegenüber InTouch.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shailene Woodley, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Aaron Rodgers bei einer Pressekonferenz der New York Jets, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Shailene den Mann datet? Ja, es hört sich so an, als wären sie sehr vertraut. Nee, sie können auch nur Freunde sein. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de