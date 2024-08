Panne bei Taylor-Swift-Konzert: Fans wird Eintritt verwehrt

Beim ersten Wembley-Konzert von Taylor Swift (34) in London herrschte großes Chaos. Zahlreichen Fans sei der Einlass ins Stadion verweigert worden, obwohl die Sängerin bereits auf der Bühne stand. Aufgrund fehlender Armbänder verweigerte die Security den aufgebrachten Fans den Zugang, was zu lauten Protesten und eindringlichem Betteln geführt habe, wie ein Augenzeuge gegenüber Mirror berichtet. Nach einer scheinbar endlosen Wartezeit seien dann endlich zusätzliche Armbänder verteilt worden und die verzweifelten Konzertbesucher haben letzten Endes ihre Plätze einnehmen dürfen – allerdings nicht ohne bereits vier Songs des heiß ersehnten Konzerts verpasst zu haben.

Trotz aller Begeisterung rund um ihre Auftritte wurde die Tour des Popstars von noch einigen anderen Zwischenfällen überschattet – darunter die Absage ihrer Konzerte in Wien aufgrund eines vereitelten Terroranschlags. Vor wenigen Tagen zeigte sich die "All Too Well"-Sängerin nach diesem Zwischenfall erstmals wieder in der Öffentlichkeit bei einer Party in London, die sie für ihr Team veranstaltete, wie das Medium außerdem berichtete. Um die Sicherheit bei ihren Shows zu gewährleisten, wurde die Sicherheitspräsenz erhöht – nicht zuletzt wegen eines tragischen Messerangriffs bei einem Taylor-Swift-Dance-Workshop in Southport.

Die große "The Eras"-Tour, die im Frühjahr 2023 begonnen hatte, erreichte im Mai dieses Jahres Europa. Nach ihren Konzerten in Frankreich setzte die Sängerin ihre Auftritte im Juni im Vereinigten Königreich fort, darunter bereits drei Nächte im Wembley-Stadion mit prominenten Gästen in der Menge. Es folgten Auftritte in Zürich, Mailand und auch Deutschland, bevor Taylor nun nach London zurückkehrte, um sich auf fünf ausverkaufte Nächte vorzubereiten – begleitet von Paramore und Suki Waterhouse (32) als Vorgruppen. Anschließend wird sich die Blondine erst einmal eine wohlverdiente Pause gönnen.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin



