Nach Anschlagdrohung: Taylor Swift ist zurück auf der Bühne

Taylor Swift (34) legt wieder richtig los! Nachdem ihre Shows in Wien aufgrund einer Terrordrohung abgesagt werden mussten, sind die Pläne für Englands Wembley Stadion voll im Gange. Lange hat die Sängerin zu dem Vorfall geschwiegen, doch jetzt scheint sie ihrer Fanbase endlich ein paar Worte zu widmen. Während der Eröffnungsnummer wendet sie sich an das Publikum und meint: "Die Art und Weise, wie ihr uns willkommen heißt. 92.000 von euch sind hier draußen, halten die Hände in die Luft und schreien die Worte zu den Songs. Wir danken euch aus tiefstem Herzen. Wir lieben euch so sehr, London." Außerdem fügt sie hinzu: "Ich weiß, wie viel Planung, Energie und Mühe es gekostet hat, zu diesen Shows zu kommen, und ich weiß das wirklich zu schätzen."

Auch im Laufe des Konzerts scheint sie die Worte noch einmal direkt an ihre Fans zu richten, allerdings auf etwas subtilere Art. Während sie ihren Hit "22" zum Besten gibt, trägt die Performerin immer ein ganz besonderes Outfit: ein weißes T-Shirt mit einem Spruch darauf. Über die vergangenen Shows wechselte sie die Nachricht auf dem Oberteil immer mal wieder und diesmal hat sie sich für das mit der Aufschrift "A lot going on at the moment" – zu Deutsch: "Gerade ist viel los" entschieden. Obwohl es nicht eindeutig ist, dass Taylor sich mit der Message auf den Anschlag bezieht, deuten es viele Fans so, berichtet The Standard.

Für die Konzerte in London wurden die Sicherheitsmaßnahmen drastisch erhöht: Deshalb werden verstärkt Taschen durchsucht, wie Mirror berichtet. Allerdings gehen die örtlichen Behörden nicht davon aus, dass die Vorfälle in Wien auf die Konzerte in London gefährlichen Einfluss haben werden.

Getty Images Taylor Swift bei der "The Eras"-Tour in Amsterdam

