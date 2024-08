Wegen Biancas Outfits: Kim fordert Treffen mit Kanye West

Kanye West (47) und Bianca Censori (29) sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Insbesondere, weil sich die Frau des Rappers in sehr freizügigen und knappen Outfits in die Öffentlichkeit begibt. Ebenso tut sie es vor den vier Kindern ihres Mannes – wovon Ex-Frau Kim Kardashian (43) jetzt genug hat. "Kim ist immer mehr beunruhigt über die Geschichten, die sie über Kanye und Bianca erfährt", offenbart ein Insider gegenüber The Sun und fügt hinzu: "Jede Woche ist es etwas anderes und sie befürchtet, dass dies kein gesundes Umfeld mehr für die jüngeren Kinder ist, in dem sie sich aufhalten können."

Die 43-Jährige stehe zwar nicht in direktem Kontakt mit ihrem einstigen Ehemann, jedoch bekomme sie viel über ihre älteste Tochter North (11) mit – diese schicke ihr nämlich immer Bilder und Videos zu, während sie bei Kanye ist. Daher wünscht sie sich nun ein Treffen mit dem Paar. "Es scheint, als wolle Kim mit eigenen Augen sehen, was vor sich geht. Sie sagt, sie wolle sich dringend mit beiden zusammensetzen, um die gemeinsame Erziehung zu besprechen und einige neue Grundregeln aufzustellen", erklärt die Quelle.

Es wird nicht das erste Mal sein, dass die beiden Frauen aufeinandertreffen. Bereits zur Listening-Party von Kanyes Album "Vultures 1" wurden der The Kardashians-Star und die Architektin zusammen gesichtet. Und das aus einem ganz bestimmten Grund, wie ein Informant gegenüber Daily Mail klarstellte: Kim wollte eine "vereinte Front" mit Bianca demonstrieren, um ihren Kids zu zeigen, dass sie die neue Ehefrau des vierfachen Papas akzeptiert. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass der Frieden zwischen ihnen bestehen bleibt – und sie einen Weg finden, das Kleidungsproblem zu lösen.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian/ North, Kim Kardashian, Psalm, Chicago, Saint

Anzeige Anzeige

Instagram / kanyewest Collage: Kanye West mit seiner Frau Bianca Censori, Januar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Kims Sorge nachvollziehen? Ja, total! Ich finde es nicht okay, dass sich Bianca so vor den Kids zeigt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kim tatsächlich besorgt sein muss. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de