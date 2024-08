An diesem Tag kamen Mike Heiter und Leyla Lahouar zusammen

Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) gelten als Traumpaar der Reality-TV-Szene. Im Dschungelcamp lernten sich die beiden kennen – und ein wenig später funkte es dann richtig und sie wurden ein Paar. Seither sind sie unzertrennlich – aber wie lange eigentlich schon? Das verriet die Beauty am vergangenen Mittwoch auf Instagram: "In ein paar Minuten fünf Monate." Am 14. März können die Turteltauben also bereits ihren ersten Jahrestag miteinander zelebrieren!

