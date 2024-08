"Emily in Paris"-Star Lucas Bravo irritiert mit Hippie-Look

Was für eine Überraschung! Eigentlich erobert der Schauspieler Lucas Bravo die Herzen der Zuschauer mit seinem Charme und gepflegten Aussehen in der Rolle des Gabriels bei Emily in Paris. Doch zur Bewerbung der vierten Staffel entschied er sich für einen komplett ungewohnten Style. Wie Netflix mit neuen Aufnahmen des Casts auf Instagram enthüllte, schlüpfte Lucas kürzlich in ein waschechtes Hippie-Outfit. Ein Fan erkannte ihn absolut nicht wieder und fragte vollkommen irritiert unter dem Post: "Wer ist denn der Typ mit der 70er-Jahre-Kleidung?"

Lucas trug einen bisher für ihn eher untypischen Schnurrbart, ungewohnt lange Haare sowie eine orange-rote Sonnenbrille. Sein Outfit bestand unter anderem aus einer Jeansjacke und einem rot-weiß bedruckten Polohemd. Die zahlreichen verblüfften Fans drückten unter dem Beitrag offen ihre Verwirrung über den Style aus. So wunderte sich ein User in dem Kommentarbereich: "Was ist denn mit Gabriel passiert?" Ein weiterer Anhänger betonte: "Ich hoffe, dass Gabriel nicht so in der vierten Staffel aussieht!" Der veröffentlichte Trailer ließ bereits einen Blick auf den Franzosen zu und die Fans können beruhigt aufatmen – er glänzt erneut in seinem altbekannten Gabriel-Style!

Netflix hatte auf Instagram vor einiger Zeit bekannt gegeben, dass die kommende Staffel in zwei Teile aufgeteilt wird – diese bestehen aus jeweils fünf Folgen. Die von den Anhängern langersehnte Fortsetzung von "Emily in Paris" feiert mittlerweile sogar schon Premiere: Die ersten Episoden sind nämlich ab dem 15. August abrufbar. Der zweite Teil der beliebten Sendung rund um die Hauptdarstellerin Lily Collins (35) soll planmäßig am 12. September in diesem Jahr bei dem Streamingdienst-Anbieter ausgestrahlt werden.

Lucas Bravo auf der Paris Fashion Week

Der Cast von "Emily in Paris"

