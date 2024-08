Katy Perry wird bei den MTV VMAs für ihr Lebenswerk geehrt

Bei den MTV Video Music Awards wird Katy Perry (39) nicht mit leeren Händen nach Hause gehen. Wie der Musiksender laut Page Six vorab bekannt gibt, soll die Sängerin den Video Vanguard Award erhalten, einen Preis für das Lebenswerk. Eine große Ehre für Katy – der Preis ging zuvor an Stars wie Beyoncé (42), Shakira (47), Justin Timberlake (43) oder Rihanna (36). "Katy ist ein musikalisches Kraftpaket und eine wahre Ikone der Popkultur. Mit ihrer bahnbrechenden kreativen Vision ist sie zu einem globalen Phänomen geworden und hat die größten Bühnen der Welt erobert", heißt es in einer Pressemitteilung. Zur Feier des Tages soll die "Teenage Dream"-Interpretin auf der Bühne ein "karriereübergreifendes Medley ihrer größten Hits" abliefern, gemeinsam mit anderen Gästen wie Sabrina Carpenter (25) und Camila Cabello (27).

Ob das Timing dieser besonderen Ehre jedoch so glücklich gewählt ist, bleibt fraglich. Bald soll Katys erstes neues Album seit vier Jahren veröffentlicht werden – dafür rührt sie bereits fleißig die Werbetrommel. Ihre Fans konnte sie mit der neuen Musik aber bislang nicht überzeugen. Besonders ihr Song "Woman's World" erntete für seine pseudo-feministischen Plattitüden Spott und Häme im Netz. "Katy flippt momentan aus, weil sie sich des Feedbacks, das 'Woman's World' erhält, sehr bewusst ist. Sie zeigt mit dem Finger auf alle, nur nicht auf sich selbst, aber es ist ihre eigene Schuld", verriet kürzlich ein Insider gegenüber Daily Mail.

Und damit noch nicht genug: Mit dem Song "Lifetimes" droht gleich der nächste Ärger. In dem kürzlich veröffentlichten Musikvideo tanzt Katy im Zebra-Bikini am Strand diverser spanischer Inseln – so wohl auch in einem geschützten Dünengebiet der Insel Espalmador, nördlich von Formentera. Für die Dreharbeiten im Naturschutzgebiet fehlte ihr aber angeblich die Genehmigung! Laut El Pais hat die Frau von Orlando Bloom (47) nun ein Ermittlungsverfahren am Hacken.

Katy Perry singt bei der Krönung von König Charles III.

Katy Perry, Sängerin

