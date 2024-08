"Are You The One?"-Streit: Hat Marc-Robin Linda verziehen?

In der aktuellen Folge Are You The One – Reality Stars in Love kam es zu einem kleinen Eklat zwischen Linda Braunberger (23) und Marc-Robin Wenz. Das Model hielt dem ehemaligen Temptation Island-Teilnehmer seine Fehler aus der Vergangenheit vor, entschuldigte sich jedoch im Nachhinein. Im exklusiven Interview mit Promiflash verrät Marc-Robin jetzt, wie er zu Lindas Entschuldigung steht – und ob er diese als ehrlich angesehen hat. "Ich habe Linda die Entschuldigung abgekauft, sonst hätte ich ihr nicht verziehen", betont er.

Der Reality-TV-Teilnehmer führt weiter aus, er wisse am besten, wie es sich anfühlt, sich eine zweite Chance zu wünschen. Außerdem glaubt er zu wissen, weswegen die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin ihn so anging. "Sie hat aus Wut und unter Alkoholeinfluss so gehandelt. Sie hat sich dafür entschuldigt und ihre zweite Chance von mir bekommen", betont er gegenüber Promiflash. Darauf könne sich Linda aber nicht ausruhen. "Eine dritte Chance gibt es definitiv nicht", schließt Marc-Robin ab.

Die Auseinandersetzung der beiden TV-Bekanntheiten begann, nachdem der Karlsruher Lindas Karriere während eines Spiels als am wenigsten erfolgreich eingeschätzt hatte – was ihr scheinbar ein Dorn im Auge war. "Du musstest hundertmal fremdbumsen, bis du es hierher geschafft hast", wetterte sie daraufhin und sprach damit Marc-Robins Untreue während "Temptation Island" an. Das passte ihm aber überhaupt nicht. "Ich bin fremdgegangen, habe es übertrieben bereut, bin danach durch die Hölle gegangen, weil es mir scheiße ging, ich musste dafür zum Psychologen", offenbarte er sichtlich aufgebracht.

