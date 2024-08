Kurven ade: So veränderte sich Sofia Vergara für "Griselda"

Sofia Vergara (52), die eigentlich berühmt für ihre kolumbianischen Kurven ist, zeigt sich in der Netflix-Serie "Griselda" von ihrer weniger aufreizenden Seite. Die Schauspielerin berichtete in einem Interview mit Variety vor wenigen Tagen, wie aufwendig es war, sich optisch in die Drogenbaronin Griselda Blanco zu verwandeln. Dem Magazin zufolge verbrachte Sofia täglich mehr als vier Stunden in der Maske. Dabei wurden harte Geschütze aufgefahren: Prothesen, Körper-Make-up sowie Perücken – all das war im Einsatz, um das Aussehen der Darstellerin zu verändern. Einem ihrer Körperteile musste Sofia dabei wohl besonders viel Aufmerksamkeit schenken. "Ich musste mich einwickeln, damit mein Hintern nicht wackelt. Ich wollte nicht, dass das Wackeln, das für lateinamerikanische Frauen natürlich ist, zu sehen ist", erklärte sie.

Der Regisseur der Miniserie, Andrés Baiz, merkte in einem YouTube-Video dazu an, dass Sofia körperliche Verwandlung "einer der anspruchsvollsten Aspekte der ganzen Serie" gewesen sei. Aber damit nicht genug: Für die Rolle musste sie auch einige neue Fähigkeiten lernen – darunter das Rauchen. Dazu erzählte sie weiter im Gespräch mit Variety: "Ich hatte noch nie in meinem Leben geraucht. Andy kam im Monat vor Drehbeginn zu mir nach Hause. Wir sprachen über das Drehbuch, und er brachte mir bei, wie man raucht und Kokain und Crack nimmt."

Für ihre schauspielerische Leistung in "Griselda" ist die schöne Brünette aktuell für einen Emmy als beste Hauptdarstellerin in einer Serie nominiert. Auch privat scheint es bei ihr nach der Scheidung von ihrem Ex-Mann Joe Manganiello (47) wieder steil bergauf zu gehen. Mitte Juli sah man sie ausgelassen ihren 52. Geburtstag feiern. Dabei war auch ihr Freund, Justin Saliman, mit von der Partie. Der Modern Family-Star und der Chirurg sind seit einem knappen dreiviertel Jahr ein Paar. "Sie haben eine tolle Zeit zusammen und genießen die Gesellschaft des jeweils anderen", verriet ein Insider gegenüber Entertainment Tonight über die Verliebten. Die beiden wurden bereits vor ihrem offiziellen Liebes-Outing im April immer wieder turtelnd auf Dates gesichtet.

Elizabeth Morris / Netflix Sofia Vergara am Set von "Griselda"

Backgrid / ActionPress Sofía Vergara und Justin Saliman

