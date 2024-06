Mark Wahlberg teilt typischen Vater-Moment mit seinen Fans!

Mark Wahlberg (53) ist stolzer Papa von vier Kindern: Zusammen mit seiner Frau Rhea Durham (45) bekam er die Söhne Brendan und Michael sowie die Töchter Grace und Ella (20). Letztere besuchte der Schauspieler gerade am College – und teilt auf Facebook jetzt einen Schnappschuss, der beweist, dass er genau die gleichen typischen Vater-Tochter-Momente erlebt, wie wohl jeder andere es tut! Das Foto zeigt Mark in einem Klamottengeschäft auf einem Sessel sitzend und vermutlich auf Ella wartend, die mit Shoppen beschäftigt ist. Dazu schreibt er: "Wenn man seine Tochter am College besucht und im Love Shack Fancy landet." Zusätzlich setzt er ein paar Emojis dahinter, die darauf hindeuten, dass er die Rechnung an diesem Tag übernommen hat.

Ein Problem scheint der "Uncharted"-Darsteller damit aber nicht zu haben, denn er veröffentlicht ebenso ein Bild mit Ella auf Instagram und macht deutlich: Er ist ziemlich beeindruckt von der 20-Jährigen! "So stolz auf diese junge Dame", heißt es unter seinem Post. Aber nicht nur er ist begeistert – auch seine Fans sind es! "Nur tolle Väter machen so etwas mit ihren kleinen Mädchen, egal wie alt sie sind. Schau dir ihr freudiges Lächeln an", kommentiert einer von ihnen Marks Beitrag im Netz. Dem schließen sich weitere User an. "Wie süß. Sie ist wunderschön und du bist ein toller Papa", schwärmt einer, während ein anderer findet: "Ich liebe es, dass du ein guter Vater bist. Das spricht Bände über den Mann, der du bist."

Mark ist aber nicht nur stolz auf Ella, sondern auch auf seine drei weiteren Kids! Der Familienvater teilte beispielsweise erst kürzlich ein Bild von Sohn Michael im Netz, mit dem deutlich wurde, dass er seine Leidenschaft für Fitness scheinbar weitervererbt hat. Auf dem Schnappschuss stehen die beiden Männer mit nacktem Oberkörper nebeneinander und spannen ihre Muskeln an – und die von Michael können schon mit denen des 53-Jährigen mithalten! Das findet wohl auch Mark. "Dieser Kerl überholt mich bald", schrieb er unter seinen Beitrag.

Anzeige Anzeige

Facebook / markwahlberg Ella Rae und Mark Wahlberg im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / markwahlberg Mark Wahlberg und Sohn Michael Wahlberg

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Marks Beiträgen? Es ist total süß zu sehen, was für ein stolzer Papa er ist! Ich verstehe nicht, warum er das mit der Öffentlichkeit teilen muss... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de