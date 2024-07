"Emily in Paris"-Dreh: Lily Collins half Ashley nach Sepsis

Ashley Park (33) und Lily Collins (35) spielen nicht nur bei Emily in Paris beste Freundinnen, sie sind auch im wahren Leben unzertrennlich. Im Gespräch mit Harper's Bazaar spricht die Mindy-Darstellerin nun über ihre Freundschaft. Die beiden Hollywoodstars hätten schon viel zusammen erlebt, darunter "eine Menge unerwarteter und eine Menge schöner Dinge". Besonders nach ihrem septischen Schock kurz vor Silvester sei die Tochter von Phil Collins (73) für sie da gewesen – das sei auch nötig gewesen. "Die Dreharbeiten waren körperlich so anstrengend, wie ich es vorher noch nie erlebt hatte", gibt die talentierte Sängerin zu.

Auch als "Emily in Paris" zu einem Riesenerfolg wurde, war Ashley froh, sich auf Lily verlassen zu können. Sie erinnert sich im Interview mit dem Magazin: "Es war mein erster großer Job, also war es großartig, eine 'ältere Schwester' dabei zu haben." Ganz allein wäre sie mit der Situation überfordert gewesen. Für die 33-Jährige wirkt ihre Freundschaft fast wie vorherbestimmt, denn kurz vor ihrem Kennenlernen wäre sie der Britin auf Social Media gefolgt: "Normalerweise habe ich die Regel, dass ich nur Leuten folge, die ich kenne. Lily war eine der wenigen, denen ich folgte, weil ich dachte: 'Ich mag dieses Mädchen, ich mag ihre Ausstrahlung – sie wirkt wirklich echt und cool.'"

Die vierte Staffel der beliebten Komödie wird ab Mitte August auf Netflix zu sehen sein. Ashley plauderte dies vor ein paar Wochen auf Instagram aus. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie gerade die Dreharbeiten in Rom beendet. Auch in ihrem Post war die Broadway-Darstellerin sehr froh über ihre Helfer. "Ich bin all meinen persönlichen Helden unendlich dankbar, die mir in den Monaten der Dreharbeiten geholfen haben", schrieb sie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Die "Emily in Paris"-Darsteller bei der Premiere der dritten Staffel in Paris

Anzeige Anzeige

Getty Images Ashley Park im Dezember 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass die Dreharbeiten für Ashley so anstrengend waren? In Ordnung, sie hat sich ja freiwillig dazu entschieden. Schlimm. Es klingt, als hätte sie gar nicht arbeiten sollen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de