"Friends"-Fans trauern an Matthew Perrys (†) 55. Geburtstag

Matthew Perrys (✝54) Tod im Oktober 2023 versetzte die Fans der beliebten Sitcom Friends in große Trauer. Heute wäre der Schauspieler 55 Jahre alt geworden. Anlässlich seines Ehrentages postet der offizielle "Friends"-Kanal auf Instagram einen Schnappschuss von Matthew und schreibt dazu: "An diesem Tag erinnern wir uns an das Licht, das Matthew Perry war." Zahlreiche Fans schließen sich der Bildbeschreibung an und bekunden ihre Trauer in der Kommentarspalte. "Danke, dass du uns Chandler Bing geschenkt hast, Matthew Perry", schreibt ein User und fügt hinzu: "Immer in meinem Herzen und alles Gute zum Geburtstag für dich."

Viele erwähnen Matthews ikonische Rolle als Chandler Bing und würdigen seine witzigen Sprüche, mit denen er Millionen von Menschen zum Lachen brachte. "Echte Freude daran, andere zum Lachen zu bringen. Das ist alles, was er im Leben tun wollte", schreibt ein bewegter User auf Reddit und ergänzt: "Es bricht einem das Herz, dass er so zu kämpfen hatte und auf so tragische Weise starb. Ich hoffe, er ruht in Frieden und lacht." Neben den Gratulationen und Trauerbekundungen drücken viele ihre Wertschätzung auch durch GIFs unter den Social-Media-Beiträgen aus. Diese zeigen besonders schöne oder lustige Szenen aus Matthews Zeit bei "Friends".

Auch seine einstigen Schauspielkollegen scheinen Matthew schmerzlich zu vermissen. So gestand Lisa Kudrow (61), die in der Show die Phoebe Buffay verkörperte, im Interview mit The Hollywood Reporter: "Ehrlich gesagt war ich nie in der Lage, die Serie zu schauen, weil es mir zu peinlich ist, mich selbst zu sehen. Aber wenn es um Matthew geht, dann ist das okay. Es geht einfach darum, zu feiern, wie witzig er war. Und das ist es, woran ich mich erinnern möchte."

Getty Images Matthew Perry als Chandler Bing in "Friends"

Getty Images Matthew Perry und Lisa Kudrow, Schauspieler

