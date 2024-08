Bianca Censori genießt Shopping-Tag mit Mama und Schwestern

Bianca Censori (29) polarisiert seit Monaten mit ihrem eher aufreizenden Kleidungsstil. Dieser beunruhigt besonders zahlreiche Fans, die sich um die Architektin sorgen. Ihre Familie scheint sich hingegen nicht an den Looks des Models zu stören. Mit ihr genießt Bianca nun Quality-Time. Gemeinsam mit ihrer Mutter Alexandra und ihren zwei Schwestern Angelina und Alyssia verbringt Kanye Wests (47) Ehefrau einen genüsslichen Shopping-Tag in Los Angeles. Fotos, die TMZ vorliegen, zeigen die vier in der Melrose Ave mit einigen Einkaufstüten in den Händen.

Was ihr Outfit betritt, geht es bei Bianca während des Trips etwas gediegener zu: Sie trägt ein nudefarbenes Top sowie enge, schimmernde Leggings und farblich abgestimmte Heels. Ihre Haare sind währenddessen streng zusammengebunden. Biancas Mutter hingegen glänzt in einem blauen Dress und ihre beiden Schwestern sind jeweils in schwarze Kleider gehüllt.

Anders als bei dem Beisammensein mit ihrer Familie sah es vor ein paar Tagen aus: Auf Instagram zeigte ein Foto erneut eine halbnackte Bianca. Mit einem zerfetzen Oberteil, das ihre Brüste entblößte, saß die gebürtige Australierin hinter dem Steuer eines Wagens und schaute währenddessen in die Kamera. Der Schnappschuss wurde von Biancas Schwester Angelina im Netz veröffentlicht.

Instagram / angelinacensori Bianca Censori und ihre Schwester Angelina Censori

Instagram / angelinacensori Collage: Bianca Censori im August 2024

