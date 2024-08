Wer ist im Allstars-Dschungelcamp aktuell der Fan-Favorit?

Heute flimmert bereits Tag fünf des Allstars-Dschungelcamps über die Bildschirme der Fans. Zwölf Promis kämpfen aktuell noch um die begehrte Krone – aber wer wird das Rennen machen? Auch wenn die Zuschauer bei dem Ableger des berühmt-berüchtigten Dschungelcamps nicht aktiv mitentscheiden können, haben sie die Möglichkeit, ihren aktuellen Favoriten zu benennen. Welcher Allstars-Dschungelcamp-Teilnehmer ist der absolute Fan-Liebling? Von David Ortega (38) mussten sich die Kandidaten und Zuschauer bereits verabschieden. Die Chance auf den Sieg haben also noch: Gigi Birofio (25), Eric Stehfest (35), Sarah Knappik (37), Daniela Büchner (46), Giulia Siegel (49), Georgina Fleur (34), Kader Loth (51), Thorsten Legat (55), Hanka Rackwitz (55), Winfried Glatzeder (79), Elena Miras (32) und Mola Adebisi (51).

So wie es momentan scheint, könnte Giulia die Nächste auf der Abschussliste sein. Immerhin eckt die Tochter von Ralph Siegel (78) bei ihren Mitcampern aktuell ordentlich an. So auch in Folge vier. Nachdem Teamchefin Daniela entschieden hatte, andere Camper kochen zu lassen und nicht Giulia, die das Amt bisher eigentlich immer übernommen hatte, eskalierte die Situation. "Blaff mich nicht von rechts an, rede normal mit mir. Heute Morgen ging es schon scheiße los von dir und das brauche ich nicht", raunzte die Blondine die Goodbye Deutschland-Bekanntheit an, nachdem Danni sich in ein Gespräch zwischen Giulia und anderen Mitstreitern eingemischt hatte.

Die Streitigkeiten im Camp scheinen auch die Zuschauer abzuschrecken. Schon seit der ersten Sekunde gibt es für die Fans nur einen wahren Favoriten: Gigi. In jeder bisherigen Promiflash-Umfrage erzielte der Realitystar die meisten Stimmen und sicherte sich damit den Platz des Zuschauer-Lieblings. Aus der aktuellsten Umfrage [Stand 19. August, 17:30 Uhr] geht hervor, dass ganze 493 von insgesamt 1.493 Lesern, was 29,4 % entspricht, dem Italiener die Dschungelkrone gönnen. Kann er auch heute wieder seinen Titel verteidigen? Stimmt jetzt bei der Umfrage ab!

RTL Giulia Siegel im Allstars-Dschungelcamp, 2024

RTL Luigi Birofio in der Allstars-Dschungelprüfung, 2024

