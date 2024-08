Justin Theroux zeigt sich ganz verliebt mit seiner Nicole

Justin Theroux (53) ist total verliebt in seine Freundin Nicole Brydon Bloom – und das soll jeder sehen! In seiner Instagram-Story teilt der Schauspieler nun ein bezauberndes Foto, auf dem er vor einer Meereskulisse mit seiner Liebsten turtelt. Liebevoll umarmt er die 30-Jährige und küsst sie auf die Wange, während sie ihre Arme um seinen Hals schlingt. Der Hollywoodstar verzichtet dabei auf eine Bildunterschrift und lässt das süße Pärchenfoto ganz für sich sprechen. Dies ist das erste Mal, dass Justin einen Schnappschuss mit Nicole auf seinem Social-Media-Account teilt, obwohl sie bereits seit über einem Jahr zusammen sind.

Der 53-Jährige und die "The Gilded Age"-Darstellerin waren erstmals im Februar 2023 zusammen mit Freunden bei einem Netflix-Event in New York City gesehen worden. Im August 2023 verbreiteten Paparazzi dann Bilder ihres ersten Kusses bei einem romantischen Abendessen in einem Restaurant. Daraufhin schienen die zwei ihre Liebe nicht mehr verstecken zu wollen und es folgten erste öffentliche Auftritte: So zeigten sie sich bei der diesjährigen Vanity-Fair-Oscars-Party und besuchten im Juni die Hochzeit von Naomi Watts (55) und Billy Crudup in Mexiko-Stadt. Trotzdem genießt das Paar noch immer seine Privatsphäre – gemeinsame Events und offene Liebesbekundungen sind deshalb eine Seltenheit.

Justin sprach vergangenes Jahr in einem Interview mit Esquire ganz offen darüber, dass er seine Liebesbeziehungen lieber privat hält. "Es macht viel mehr Spaß, nicht in einer öffentlichen Beziehung zu sein", erklärte er damals. Der "Mulholland Drive"-Darsteller wird demnächst im mit Spannung erwarteten "Beetlejuice"-Sequel zu sehen sein, während seine Freundin kürzlich in der Hulu-Miniserie "We Were the Lucky Ones" mitspielte. Zuvor war Justin mit Jennifer Aniston verheiratet – die beiden ließen sich nach sieben Jahren Beziehung und drei Jahren Ehe 2018 scheiden.

Getty Images Nicole Brydon Bloom und Justin Theroux bei der Vanity Fair Oscar Party 2024

Getty Images Justin Theroux, Schauspieler

