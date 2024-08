Christina Hall gratuliert Ex-Ehemann Tarek zum Geburtstag

Trotz der plötzlichen Trennung von ihrem Mann Josh Hall scheint Christina Hall (41) nun nach vorne zu blicken. Auf Instagram zeigt sich die Unternehmerin jetzt besonders versöhnlich gegenüber ihrem früheren Ehemann Tarek El Moussa (43) und dessen aktueller Partnerin Heather Rae (36). Der Investor hat heute nämlich Geburtstag und an seinem Ehrentag teilt seine Liebste einen supersüßen Beitrag im Netz, der die schönsten Momente der gemeinsamen fünf Jahre festhält. Christina gratuliert ihrem Ex ebenfalls und kommentiert unter die Pärchenfotos: "Alles Gute zum Geburtstag!" Dahinter setzt sie ein freches Party-Emoji.

Dass sie sich so freundlich zeigt, überrascht auch die Fans. "Ich finde es so schön, dass ihr euch wieder gut versteht!", antwortet ein Fan auf ihren Kommentar. Noch vor ein paar Jahren sah das nämlich ganz anders aus: Nach der Trennung von Tarek und Christina im Jahr 2016 gab es ganz schön Spannung zwischen den beiden Parteien, die auch erst vor wenigen Monaten aufgelockert wurde. "Die Realität ist, dass wir uns seit Langem gut verstehen und die gemeinsame Erziehung [unserer Kinder] sehr wichtig für uns ist", meinte Christina im Juli gegenüber People. Tatsächlich läuft es sogar so gut, dass die drei gemeinsam für eine neue Renovierungsshow vor der Kamera stehen werden. Sie werden um die Wette Häuser kaufen und restaurieren, um sie dann zum größtmöglichen Gewinn zu verkaufen.

Eigentlich sollte Christina in der neuen Show im Team mit ihrem Noch-Ehemann Joshua antreten. Doch nachdem sie im Juli überraschend die Scheidung eingereicht hatte, bestätigten Quellen gegenüber dem Magazin, dass Josh die Show daraufhin verlassen habe. Es ist allerdings noch unklar, welche Rolle er in den bereits abgedrehten Episoden einnimmt. Obwohl die Immobilienmaklerin mit ihren ehemaligen Partnern heute gut klarkommt, scheint eine Versöhnung mit Josh nicht auf dem Plan zu stehen: Sie hatte Josh Diebstahl in Höhe von 32.000 Euro und unerlaubte Überwachung vorgeworfen.

Getty Images Tarek El Moussa, TV-Star, mit seiner Frau Heather Rae

Instagram / unbrokenjosh Christina und Joshua Hall, Ehepaar

