Nach Facelifting: Katie Price teilt Botschaft zu Selbstliebe

Was für viele übertrieben ist, ist für Katie Price (46) genau richtig – diese Einstellung verteidigt das Erotikmodel auch vor ihren Fans. Zu einem Instagram-Video, in dem Katie lasziv posiert, schreibt sie: "Es gibt mich nur einmal." Darunter legte sie ein Voiceover, das eine tiefgründige Botschaft vermitteln soll: "Ich liebe, wer ich bin. [...] Ich mag meine Fehler. [...] Ich will keine andere sein." Eine Message, die ihr angesichts ihres offensichtlichen Beauty-Wahns nicht jeder abkauft. "Leider glaube ich nicht, dass du irgendetwas an dir selbst magst", meint nicht nur eine Nutzerin unter dem Beitrag.

"Jemand, der seinen Körper und das Aussehen so oft verändert, liebt sich nicht", ist eine andere sich sicher und fügt hinzu: "Das ist so traurig zu sehen, wie sie sich selbst zerstört." Aber nicht alle gehen, mit dem ehemaligen Boxenluder so hart ins Gericht. Einige fassen die Botschaft, die die 46-Jährige verbreitet, äußerst positiv auf. "Bleib stark Baby. Du weißt, wer du bist und was du wert bist", wird die Britin supportet. Ein weiterer Fan schwärmt: "Es gibt buchstäblich nichts, was du mir sagen kannst, was meine Meinung darüber ändern wird, dass Katie eine Ikone ist."

Erst vor wenigen Wochen unterzog sich die Familienmutter ihrem sechsten Facelifting. Inzwischen ist alles verheilt und Katie scheint nicht genug davon zu bekommen, das Ergebnis stolz mit ihrer Community zu teilen. Anstatt mit Komplimenten wurde sie zuletzt aber eher mit negativen Meinungen dazu überhäuft. "Katie, hör auf mit dieser Besessenheit mit Facelifts! Du brauchst das nicht! Sei glücklich mit dir selbst", war dabei noch eines der netteren Kommentare, das der Social-Media-Star einstecken musste.

Instagram / katieprice Katie Price im August 2024

Action Press / Stephen Lock / i-Images via ZUMA Press Katie Price, TV-Bekanntheit

