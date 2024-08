Nach Urlaub: Heidi Klum strahlt in einem sommerlichen Look

Heidi Klum (51) und Tom Kaulitz (34) entspannten noch vor Kurzem am Strand in der Karibik. Nun ist das Model wieder in ihrer Wahlheimat Los Angeles angekommen, doch das Urlaubsfeeling begleitet sie offenbar noch. Auf dem Weg zur America's Got Talent-Aufnahme präsentiert sich die Blondine nun in einem weißen Sommerkleid mit Blümchenmuster. Dazu kombiniert die braun gebrannte Moderatorin eine weiße Handtasche und High Heels. Auf ihrem Gesicht thront eine große Sonnenbrille, doch das breite Lächeln der Beauty ist trotzdem gut zu erkennen.

Im Urlaub zeigt sich Heidi gerne mal etwas freizügiger. Dafür musste sich die Familienmutter schon häufig Kritik anhören. Im Interview mit Daily Mail verteidigte sie sich vor wenigen Tagen gegen ihre Hater. "Obwohl ich Amerikanerin bin, bin ich auch sehr europäisch, also bin ich mit viel Nacktheit am Strand aufgewachsen. [...] Für mich ist das also keine große Sache", stellte sie klar. Zuletzt urlaubten Tom und seine Frau auf Saint-Barthélemy. Dort hätten fast alle Frauen auf ihr Bikini-Oberteil verzichtet, berichtete die Beauty.

Bei "America's Got Talent" gibt sich Heidi natürlich ganz seriös. Momentan finden die Liveshows der Castingshow statt, bei der das Supermodel in der Jury sitzt. Auch mit von der Partie ist Sofia Vergara (52). Die Schauspielerin teilte am Dienstag ein Selfie vom Set auf Instagram, auf dem sie mit ihrer Kollegin in die Kamera strahlte. Unter dem Foto nannte die Modern Family-Darstellerin die 51-Jährige eine "hübsche Mamacita".

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara und Heidi Klum, "America's Got Talent"-Jurorinnen

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Heidi Klums sommerliches Outfit? Bezaubernd. Sie sieht toll aus. Mir gefällt es nicht so gut. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de