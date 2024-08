Neues Projekt: Bill und Tom Kaulitz bringen Disney-Song raus

Das wird wohl in so einigen Fans der berühmten Zwillinge Bill (34) und Tom Kaulitz (34) Nostalgie wecken. Die Tokio Hotel-Stars bestätigen in der aktuellen Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood", vor einiger Zeit an einem für sie ganz besonderen Projekt gearbeitet zu haben. "Das Gerücht, dass wir einen Disney-Song machen, können wir hiermit offiziell bestätigen", berichtet Bill voller Stolz, und sein Zwillingsbruder erklärt ergänzend: "Wir durften frei wählen von allen Disney-Filmen und dann hieß es einfach: 'Macht daraus eine Rock-Punk-Version'."

Der US-Konzern plant die Veröffentlichung eines Sonderalbums mit dem Motto "Disney goes Punk", auf dem mehrere verschiedene Künstler ihren liebsten Disney-Song neu interpretieren. Im Podcast verraten die beiden sogar, auf welchen Song ihre Wahl fiel: "Wir haben Pocahontas genommen, den Song 'Farbenspiel des Winds', nur halt auf Englisch." Während die beiden 34-Jährigen aufgeregt von ihrer Songwahl berichten, fällt Tom plötzlich belustigt auf: "Das ist das erste Mal, dass ich den [Song] überhaupt auf Englisch gehört habe. Ich kenne nur den deutschen Text." Darüber, wann das Album erscheint, sind sich die beiden nicht so sicher. "Irgendwann Ende August, Anfang September", erklären sie lachend.

Zuletzt erfreuten Bill und Tom ihre treuen Anhänger mit ihrer Dokumentationsreihe "Kaulitz & Kaulitz", in der sie so private Einblicke in ihr Leben wie noch nie zuvor gewährten. Die Netflix-Doku-Serie kam sogar so gut an, dass die berühmten Twins derzeit schon die zweite Staffel drehen. Das bestätigte der Streamingdienst erst vor wenigen Tagen. Wann die neuen Folgen veröffentlicht werden, ist allerdings noch nicht bekannt.

Getty Images Tom und Bill Kaulitz im März 2023

Getty Images Bill und Tom Kaulitz, Mitglieder von Tokio Hotel

