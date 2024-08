Bennifer-Aus sorgte für Stress in Jennifer Garners Beziehung

Es ist endlich offiziell: Ben Affleck (52) und Jennifer Lopez (55) lassen sich scheiden. Dabei wurde vor allem eine Person in ihr Drama mit reingezogen: Jennifer Garner (52). Als Ex-Frau von Ben und leibliche Mutter seiner Kinder, verbrachte sie in den vergangenen Monaten viel Zeit mit dem "Batman"-Darsteller. Jens aktueller Partner John Miller habe das überhaupt nicht gutgeheißen, behauptete ein Insider jetzt gegenüber Daily Mail. "John hat keine Angst, dass sie wieder zusammenkommen, aber es war schwer für ihn, mit ihrer Unterstützung für Ben während der Trennung von J.Lo zurechtzukommen. Es macht ihm zu schaffen", erklärte der Informant weiter.

John freue sich darauf, dass die Trennung von Ben und J.Lo bald durch sein wird und er sich wieder auf den "Yes Day"-Star konzentrieren kann. Er wolle den Stress gern hinter sich lassen und mit seiner Partnerin an der eigenen Beziehung arbeiten. Der Informant betonte außerdem, dass sich die Schauspielerin und der Unternehmer "nicht getrennt haben" und ihre Freunde glauben, "sie werden noch eine lange Zeit zusammenbleiben". Tatsächlich sollen sich Jennifers Gefühle für ihren John nur noch verstärkt haben.

Auch während die Gerüchteküche noch brodelte, machten sich John und die Freunde der Schauspielerin Sorgen um Jennifer und ihre psychische Gesundheit. Ein Insider berichtete gegenüber OK!: "Einige ihrer Freunde sind der Meinung, dass es mehr Grenzen geben sollte, besonders wenn Ben so verletzlich ist. Sie wollen nicht, dass sie wieder in seine Probleme verwickelt wird." Bis die Scheidung öffentlich gemacht wurde, war Jennifer immer wieder mit dem "Good Will Hunting"-Darsteller und ihren Kindern auf Familienausflügen zu sehen. Zuletzt besuchten sie gemeinsam die älteste Tochter Violet auf dem Campus ihrer Uni in New Haven.

MEGA Jennifer Garner mit Partner John Miller

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

