Nach Ehe-Aus: Ben Affleck wirkt bei Kinobesuch verzweifelt

Ben Affleck (52) und Jennifer Lopez (55) hatten am Mittwoch bekannt gegeben, dass sie sich scheiden ließen. Nur einen Tag später wurde der "Daredevil"-Schauspieler gemeinsam mit seinem Sprössling Fin Affleck (15) gesichtet. Die beiden verbrachten ihren Donnerstagabend gemeinsam im Film "Marina Del Ray". Als sie im Anschluss das Kino verließen, wirkte der Familienvater sehr niedergeschlagen. Auf Bildern, die DailyMail vorliegen, läuft Ben vor seinem Kind die Straße entlang, schaut dabei ernst auf sein Handy – sein Nachwuchs hingegen wirkt glücklich, strahlt regelrecht. Der aktuelle Scheidungskrieg scheint den Schauspieler wohl sehr zu belasten, er sieht regelrecht verzweifelt aus.

Dass der 52-Jährige auf den Bildern so niedergeschlagen wirkt, liegt wohl an seinen Scheidungsstreitigkeiten mit J.Lo. Besonders ärgerlich sei für Ben vermutlich die Tatsache, dass das Ex-Paar keinen Ehevertrag abgeschlossen habe, wie TMZ berichtete. Das könnte harte Konsequenzen für ihn haben: So drohen ihm beispielsweise Auseinandersetzungen bezüglich des gemeinsamen Vermögens vor Gericht. Eins kündigte seine Ex-Frau bereits in ihren Scheidungspapieren an: Sie wolle ihren Geburtsnamen wieder annehmen.

Die Kinder des Ex-Paares scheinen die Scheidung gut zu verkraften. Aus seiner früheren Beziehung mit Jennifer Garner hat Ben schon die drei Kids Violet (18), Fin und Samuel (12). Danach kam er mit J. Lo zusammen, sie bekamen im Laufe ihrer zweijährigen Ehe die Zwillinge Emme (16) und Maximilian (16). Ein Insider verriet gegenüber People, dass auch während der Scheidung ihre Kinder das Wichtigste seien: "Ihr Nachwuchs ist ihre oberste Priorität – so ist es immer schon gewesen."

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Dezember 2021

Juliano/X17online.com Ben Affleck und seine Kinder im Juli 2021

