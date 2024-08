Nach Scheidungs-News: Mindy Kaling macht Ben Affleck Mut

Mindy Kaling (45) sorgte auf der Democratic National Convention für Aufsehen, als sie in ihrer Rede auf die Scheidung von Ben Affleck (52) und Jennifer Lopez (55) anspielte – diese wurde erst gestern bekannt. Die Schauspielerin nahm auf der Bühne des United Center in Chicago die Gelegenheit wahr, ihre Heimat Massachusetts zu vertreten. Dabei konnte Mindy es sich aber nicht verkneifen, wie TMZ sie zitierte, einem prominenten Einwohner des Bundesstaates zuzurufen: "Ben Affleck, halt durch!"

Mindys unterstützende Worte kamen nur einen Tag, nachdem die Nachricht von Jennifer Lopez' Scheidungsantrag die Runde machte. Besonders pikant: Sie reichte die Papiere am 20. August ein. An diesem Datum hätte das Paar eigentlich seinen zweiten Hochzeitstag gefeiert, nachdem es sich zuvor schon im Juli 2022 in Las Vegas das Jawort gegeben hatte. In den Dokumenten, die die "On the Floor"-Interpretin beim Los Angeles County Superior Court einreichte, wurde der Trennungszeitpunkt bereits auf den 26. April 2024 datiert – rückblickend war das ein Tag, an dem Jennifer niedergeschlagen fotografiert worden war. Wie aus den Unterlagen ebenfalls hervorgeht, haben die beiden keinen Ehevertrag aufgesetzt.

Noch vor wenigen Wochen gab es beinahe täglich neue Spekulationen um Jennifer und Bens Ehe. So behauptete ein Insider, dass der "Batman"-Star und seine Frau lange nicht miteinander sprachen, was den Scheidungsprozess verzögerte. Die Trennung war für viele allerdings schon lange eine beschlossene Sache. Die beiden Schauspieler zeigten sich in den vergangenen Monaten kaum noch zusammen, zudem zog Ben aus dem gemeinsamen Haus aus. Mit der Bestätigung der Scheidung ist nun klar, dass die zweite Chance für Bennifer nach 20 Jahren endgültig gescheitert ist. Bisher haben sich die zwei noch nicht persönlich zu ihrem Liebes-Aus geäußert.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, 2023

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Jahr 2003

