"Sehr traurig": So war "Beauty & The Nerd"-Exit für Vanessa

In der zweiten Folge von Beauty & The Nerd mussten Vanessa und Kris die Villa bereits wieder verlassen. Im exklusiven Interview mit Promiflash verrät die Influencerin nun, wie es ihr mit dem frühen Exit erging. "Ich war sehr traurig, als ich die Show mit Kris verlassen musste, da ich mir sicher war, dass wir gewinnen hätten können", erklärt die Beauty und fügt hinzu: "Wir haben als Team sehr gut funktioniert und als ich merkte, diese Zeit ist jetzt vorbei, war es natürlich sehr schwer für uns beide."

Der Rausschmiss sei für die 20-Jährige sehr überraschend gekommen – immerhin hatte sie sich vor der entscheidenden Challenge noch siegessicher gezeigt. "Als ich in das Exit-Duell musste, war ich eigentlich sehr zuversichtlich, dass ich und Kris gewinnen werden, da wir unfassbar viel übereinander wussten und bestens vorbereitet waren", erinnert sich Vanessa im Gespräch zurück und gibt zu: "Aufgeregt war ich trotzdem sehr. Vor allem, nachdem ich gemerkt hatte, wie Kim immer mehr Fragen richtig beantwortete."

Vanessa und Kris mussten die Realityshow als zweites Duo verlassen. Am ersten Tag hatte es bereits Christin Okpara (28) und den Biologie-Studenten Daniel getroffen. Während der Nerd sichtlich enttäuscht von seinem Auszug aus der Villa war, nahm Christin die Niederlage eher gelassen. "Man muss manche Sachen einfach so hinnehmen, Shit happens", erklärte die einstige AYTO-Kandidatin in der Sendung.

ProSieben Vanessa und Kris, "Beauty & The Nerd"-Team

ProSieben Christin Okpara und Daniel, "Beauty & The Nerd"-Teilnehmer

