Glow up? So gut kommt Prinz Williams Bart bei den Fans an

Prinz William (42) hat kürzlich alle überrascht, als er sich in einem Instagram-Video mit einem ungewöhnlich rauen Look präsentierte. Zusammen mit Prinzessin Kate (42) gratulierte er den Sportlern von Team GB zu ihren Erfolgen bei den Olympischen Spielen in Paris. Kate sagte: "Von uns allen, die zu Hause zugeschaut haben: Herzlichen Glückwunsch an das britische Team." William fügte hinzu: "Gut gemacht, alles, was ihr erreicht habt, ist eine Inspiration für uns alle." Doch es war nicht die Dankesrede, die für Aufsehen sorgte...

Besonders Williams neuer Bart hinterließ bei den Fans einen bleibenden Eindruck. Ein Nutzer kommentierte: "Tut mir leid, aber seit wann ist Prinz William in seiner Glow-up-Ära? Bitte sagt mir, dass es nicht nur mir so geht – sieht er nicht umwerfend aus?" Viele andere schlossen sich an, nannten ihn "heiß" oder "attraktiver zukünftiger König". Allerdings gab es auch einige skeptische Stimmen, die meinten, William habe schon früher Bart getragen oder der neue Look würde nicht zu ihm passen.

Neben Williams neuem Look fiel einigen Zuschauern auch Kates Kleidung auf, die stark an den Pullover erinnerte, den sie bei der Bekanntgabe ihrer Krebserkrankung getragen hatte. Damals berichtete Kate in einem Statement im Netz, dass die Diagnose nach einer Bauchoperation im Januar gestellt worden war und sie sich nun einer vorbeugenden Chemotherapie unterziehen müsse: "Es war ein großer Schock, und William und ich tun alles, um dies für unsere junge Familie zu bewältigen."

Getty Images Prinz William, britischer Thronfolger

Getty Images Prinzessin Kate im Oktober 2023

