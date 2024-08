Hat Boris Becker Sohn Amadeus nicht zur Hochzeit eingeladen?

Boris Becker (56) schwebt im Liebesglück: Im September dieses Jahres will der Tennisstar seiner Liebsten Lilian de Carvalho Monteiro im italienischen Portofino das Jawort geben. Doch statt Vorfreude gibt es für den einstigen Profisportler derzeit Familienstress. Der Grund: Vor wenigen Tagen warf ihm seine Ex-Frau Lilly Becker (48) vor, er habe ihren gemeinsamen Sohn Amadeus (14) nicht zu den Feierlichkeiten eingeladen. Bild fragt nun bei dem Grand-Slam-Gewinner nach. Hat der Tennisstar seinen Sohn wirklich nicht zur Hochzeit eingeladen? "Natürlich ist auch Amadeus eingeladen. Ob er zur Hochzeit kommt, liegt allein in den Händen seiner Mutter", dementiert Boris' Anwalt jetzt Lillys Vorwürfe.

Handelt es sich also nur um ein Missverständnis? Das Model hat da offenbar noch Zweifel. "Donnerstagnachmittag erhielt unser Sohn eine Einladung per WhatsApp. So viel steht fest: Amadeus wird seine Entscheidung direkt mit seinem Vater besprechen, wie es sich gehört, dafür benötigt er keinen Anwalt", stellt Lilly klar und schießt hinterher: "Der [Anwalt] sollte sich lieber um andere Angelegenheiten kümmern, wie beispielsweise um den Unterhalt für unseren Sohn."

Es ist nicht das einzige Einladungsdrama, das sich derzeit rund um Boris' bevorstehende Hochzeit abspielt. Denn auch ein weiterer Sprössling des Wimbledon-Siegers erhielt keine Einladung zu den Feierlichkeiten. Laut Berichten der Zeitung stehe seine Tochter Anna Ermakova (24), die er zusammen mit Angela Ermakova hat, ebenfalls nicht auf der Gästeliste. Die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin habe noch nicht einmal von den Hochzeitsplänen ihres Vaters gewusst. Von dem Liebesglück des 56-Jährigen erfuhr sie offenbar nur aus den Medien.

Getty Images Tennisstar Boris Becker und seine Ex-Frau Lilly Becker

Getty Images Anna Ermakova im Juni 2023

