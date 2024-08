Kim Kardashian teilt süße Bilder von Tochter Chicago im Netz

Kim Kardashian (43) hat mit ihrem Ex-Mann Kanye West (47) vier gemeinsame Kinder. Immer wieder gibt die Reality-TV-Bekanntheit private Einblicke auf ihrem Social-Media-Profil. Ihr neuester Beitrag auf Instagram zeigt Kims Töchterchen Chicago West (6). Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen zeigen die Kleine, wie sie eingekuschelt im Bett liegt und friedlich vor sich hin schlummert. "Meine schlafende Schönheit", schreibt die stolze Mama zu der Slideshow und fügt ein Herz-Emoji hinzu.

Kims Follower scheinen die neuen Aufnahmen der Sechsjährigen zu lieben. "Warum ist sie eigentlich so unfassbar hübsch?" und "Wie eine süße kleine Puppe" sind nur zwei der zahlreichen Kommentare unter der Slideshow. Viele machen außerdem auf die Ähnlichkeit zwischen Kim und ihrer Tochter aufmerksam. "Sie sieht genau so aus wie du. Wie die Mutter, so die Tochter", schwärmt ein Fan der 43-Jährigen. Ein anderer Nutzer bezeichnet Chicago sogar als "Mini-Kim".

Das ist nicht das erste Mal, dass jemand auf die Ähnlichkeit des Mama-Tochter-Duos aufmerksam macht. Anfang des Jahres postete keine Geringere als Kim selbst eine Collage von sich und Chicago in ihrer Story. Dabei stellte sie ein Kinderfoto von sich einem ihrer Tochter gegenüber. Schätzungsweise ist die Unternehmerin auf der Aufnahme in ungefähr demselben Alter, in dem ihr Spross gerade ist. "Mein Zwilling", schrieb sie dazu und bewies damit, dass Chicago ihrer Mama wahrlich wie aus dem Gesicht geschnitten ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Chicago West im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Chicago West

Anzeige Anzeige

Seht ihr die Ähnlichkeit zwischen Kim und Chicago? Ja, die Ähnlichkeit ist wirklich verblüffend! Ich weiß nicht, ich sehe das nicht so. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de