Pierce Brosnan gab Halle Berry die Hoffnung in Männer zurück

Halle Berry (58) sprach kürzlich offen darüber, wie sehr Schauspielkollege Pierce Brosnan (71) ihr während ihrer turbulenten Ehe mit dem Sänger Eric Benét geholfen hat. Während der Dreharbeiten zum James Bond-Film "Stirb an einem anderen Tag" fand die Schauspielerin in Pierce eine unerwartete Stütze. "Er hat meinen Glauben an Männer in diesem Film wiederhergestellt. Es könnte keinen Menschen geben, der ein besserer Gentleman ist als Pierce Brosnan. Er wird immer mein Bond sein, immer", erklärte Halle vor wenigen Tagen gegenüber Wired und betonte, wie sehr sie seine Freundschaft und Unterstützung in dieser schwierigen Zeit schätzte.

Halle, die in dem Bond-Streifen die Rolle der Jinx an der Seite der Hollywood-Ikone spielte, äußerte ihre tiefe Dankbarkeit für Pierces gentlemanhaftes Auftreten – sowohl am Set als auch außerhalb. "Er wird immer einer meiner Lieblingsmenschen auf der ganzen Welt sein", schwärmte sie. Aber damit nicht genug! Die Schauspielerin verriet in der Talkshow The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, dass der heute 71-Jährige ihr während der gemeinsamen Dreharbeiten im wahrsten Sinne des Wortes das Leben gerettet hat. Lachend berichtete sie von seinem Erste-Hilfe-Einsatz: "Ich sollte ganz sexy sein und versuchen, ihn mit einer Feige zu betören, und dann habe ich mich daran verschluckt und er musste aufstehen und das Heimlich-Manöver anwenden. Das war überhaupt nicht sexy!"

Vor ihrer Ehe mit Eric war Halle mit dem Baseballspieler David Justice zusammen. Die beiden waren von 1992 bis 1997 verheiratet. Danach führte die Catwoman-Darstellerin von 2009 bis 2012 eine Beziehung mit dem französischen Schauspieler Olivier Martinez (58), mit dem sie ein gemeinsames Kind, Sohn Maceo (10), hat. Aktuell kämpft sie nach einer langen und sehr kostspieligen Scheidung von Olivier um das alleinige Sorgerecht für ihren Sohn. In Gerichtsunterlagen, die TMZ vorliegen, beschreibt Halle ein "turbulentes und schädliches Verhalten" ihres Ex-Mannes und erklärt, ihr Nachwuchs habe dadurch erhebliche Verhaltens- und Lernprobleme entwickelt. Sie gibt zudem an, dass Maceo nach längeren Aufenthalten bei seinem Vater aggressiv und streitlustig zu ihr zurückkehre.

Getty Images Halle Berry im August 2024

MEGA Halle Berry mit ihren Kindern Nahla und Maceo

