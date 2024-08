Scharf: Rita Ora zeigt ihren durchtrainierten Body auf Ibiza

Auf aktuellen Schnappschüssen, die The Sun vorliegen, stellt Rita Ora (33) ihren unglaublichen Körper in einem knappen Bikini zur Schau, während sie mit Freunden auf Ibiza die Sonne genießt. Die Sängerin sah in dem gemusterten Fummel nicht nur durchtrainiert und gebräunt aus, sondern beeindruckte auch mit ihrem stilvollen Auftritt: Die Beauty trug eine riesige Sonnenbrille und auffällige Ohrringe in Gold. Ihre nassen Haare frisierte sie nach hinten. An Ritas Seite war ein männlicher Freund, der sie dicht gefolgt auf einem Steg im Mittelmeer begleitete.

Diese ausgelassenen Urlaubsszenen kommen zu einer aufregenden Zeit in Ritas Karriere. Kürzlich wurde bekannt, dass die 33-Jährige in Disneys "Descendants: The Rise of Red" die Rolle der bösen Herzkönigin übernehmen wird. In diesem vierten Film der beliebten Kinderfilmreihe spielt auch Popstar-Kollegin Brandy (45) mit, die das Aschenputtel verkörpert. Rita beschrieb das Projekt als einen wahr gewordenen Traum und äußerte ihre Bewunderung für ihren Co-Star. "Ich meine, ich liebe sie so sehr. Ich habe ihre Musik geliebt, als ich aufwuchs. Sie war eine der Sängerinnen, die ich jeden Tag in meinem Zimmer zu imitieren versuchte", schwärmte sie in einem Interview mit Entertainment Weekly.

Rita ist begeistert von ihrer neuen Rolle als Schurkin und teilte kürzlich Szenen vom Filmdreh, darunter ein Foto in einem durchsichtigen BH, das ihre durchtrainierten Bauchmuskeln zeigte. Auf Instagram schrieb sie: "All die Liebe, die ich als böse Herzkönigin bekommen habe, war unglaublich! Alles, was ich je in meinem Leben tun wollte, ist, zu überraschen und Menschen zu inspirieren!" Die langen Drehtage hätten sich definitiv gelohnt, und das Ensemble sei wie eine Familie für sie geworden. Ihre Freude über diese Chance und ihre Hingabe an die Figur machen deutlich, wie wichtig ihr dieses Filmprojekt ist.

Instagram / ritaora Rita Ora, Sängerin

Instagram / ritaora Rita Ora in ihrer Rolle als böse Herzkönigin für "Descendants: The Rise of Red"

