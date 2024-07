Vicky Pattisons Verlobungsring wurde kurz vor Heirat geklaut

Reality-TV-Star Vicky Pattison (36) steht kurz vor ihrem großen Tag, doch jetzt muss sie einen kleinen Schock verkraften: Ihr Verlobungsring im Wert von umgerechnet über 230.000 Euro ist ihr abhandengekommen. Wie The Sun berichtet, bemerkte sie auf einer Reise von Newcastle zurück in ihre Heimat, dass ihr Gepäck im Zug verschwunden war. In Panik und Tränen aufgelöst, meldete sie den Verlust sofort der Polizei, in der Hoffnung, ihr wertvolles Stück in letzter Minute vor der Hochzeit wiederzubekommen.

Eine Quelle verrät dem Onlineportal: "Vicky ist absolut am Boden zerstört. Sie ist untröstlich und macht sich große Sorgen. Ihr Verlobungsring bedeutet ihr alles und ihn so kurz vor der Hochzeit zu verlieren, macht es noch schlimmer." Die ehemalige Gewinnerin des britischen Dschungelcamps steht zudem unter enormem Druck, da die Hochzeit mit ihrem Verlobten Ercan Ramadan in nur fünf Wochen stattfinden soll. Wie sie erst kürzlich selbst verriet, kostet ihre Hochzeitsfeier ungefähr so viel wie ein Haus.

Seit Anfang 2019 gehen Ercan und die 36-Jährige nun schon gemeinsam durchs Leben. Drei Jahre später stellte der Social-Media-Star seiner Liebsten während eines Trips nach Dubai die Frage aller Fragen. Das Paar feierte ihr gemeinsames Junggesellen- und Junggesellinnenabschiedsfest an dem Ort, an dem sie sich verlobten, und mieteten dafür eine Yacht für umgerechnet 140 Euro pro Stunde. Seitdem laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Vicky scherzte kürzlich noch darüber, wie sie zwischen "Bridezilla"-Momenten und Stolz auf ihre Planungsfortschritte schwankte – und das, obwohl sie sich im Frühjahr 2023 noch nicht mal sicher war, überhaupt eine Hochzeit zu planen: "Es ist so teuer und es gibt so viel zu tun, dass ich nicht weiß, wann wir heiraten werden."

Zu allem Überfluss musste sich Vicky vor zwei Wochen auch noch mit gesundheitlichen Problemen auseinandersetzen. Gerade erst aus dem Krankenhaus entlassen, nachdem Ärzte bei ihr eine schwere Infektion und einen Abszess im Hals festgestellt hatten, konzentrierte sie sich voll und ganz auf ihre Genesung. In einem Instagram-Post erklärte die "Geordie Shore"-Bekanntheit, dass der Krankenhausbesuch für sie wie ein "Weckruf" war: "Ich bin wütend auf mich selbst, dass ich es so weit habe kommen lassen." Ihr Körper habe monatelang nach einer Pause verlangt, doch sie hatte die Anzeichen immer wieder ignoriert.

Kurz vor ihrem Krankenhausaufenthalt hatte Vicky noch einen ausgelassenen Junggesellinnenabschied auf Mykonos gefeiert. Auf Instagram teilte sie glückliche Erinnerungen: "Vom Muggel zur Ehefrau! Natürlich musste es ein Junggesellinnenabschied im Zeichen von Harry Potter sein." Gemeinsam mit ihren Freundinnen hatte die "Geordie Shore"-Bekanntheit in zauberhafter Atmosphäre ausgelassen gefeiert und die magischen Momente genossen.

